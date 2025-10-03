Două victime ale atacului de la sinagoga din Manchester au fost împuşcate accidental de poliţie. Una dintre ele a murit

03-10-2025 | 15:55
manchester atac
Getty

Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la o sinagogă din Manchester a fost împușcată de poliție în timpul încercărilor de a-l imobiliza pe atacatorul neînarmat, au declarat vineri polițiștii într-un comunicat.

autor
Lorena Mihăilă

„În prezent se crede că suspectul, Jihad Al Shamie, nu era în posesia unei arme de foc și că singurele focuri trase au fost cele ale ofițerului autorizat să folosească arme de foc din cadrul GMP”, se arată în comunicatul Poliției din Greater Manchester (GMP), potrivit Reuters.

„Prin urmare, sub rezerva unei examinări medico-legale suplimentare, această rană ar putea fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente întreprinse de ofițerii mei pentru a pune capăt acestui atac violent”.

Poliţia a adăugat că, de asemenea, una dintre persoanele rănite - care se află în prezent sub tratament la spital - a suferit o rană prin împuşcare.

Ambele persoane despre care se crede că au fost împuşcate din greşeală de poliţie se aflau în spatele uşilor sinagogii în momentul atacului.

Cine este suspectul

Suspectul, identificat ca Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, un cetăţean britanic de origine siriană, a fost eliminat după şapte minute de la momentul în care poliţia a fost chemată la locul incidentului.

El venise în Marea Britanie când era copil mic şi primise cetăţenia în anii 2000. Vecinii spun că era o persoană liniştită. Familia suspectului a condamnat atacul într-un comunicat în care se declară, de asemenea, „şocată”.

Numele celor două victime care au decedat a fost anunţat de poliţie - Adrian Daulby, de 53 de ani, şi Melvin Cravitz, 66 de ani. Alte trei persoane rănite se află în spital.

Poliţia a anunţat joi că tratează incidentul ca fiind un atac terorist şi a arestat trei persoane  - doi bărbaţi cu vârste în jur de 30 de ani şi o femeie în vârstă de 60 de ani. Acestea au fost reţinute sub suspiciunea de comitere, pregătire şi instigare la acte de terorism.

Premierul Keir Starmer şi soţia sa au vizitat vineri dimineaţa sinagoga unde s-a petrecut atacul şi s-au recules câteva minute. 

Guvernul a anunţat că va acorda compensaţii victimelor.

Sursa: Reuters

Etichete: atac armat, sinagoga, manchester,

Dată publicare: 03-10-2025 15:55

