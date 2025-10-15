Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk

Autoritățile ucrainene au ordonat marți evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, în nord-estul țării, din cauza înrăutățirii situației de securitate provocate de atacurile rusești.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să părăsească 27 de localități. Ulterior, un alt oficial din zonă a declarat pentru postul public de televiziune Suspilne că lista localităților vizate a fost extinsă la 40.

De luni de zile, forțele ruse atacă și avansează spre orașul Kupiansk, considerat o țintă-cheie în ofensiva Moscovei către vest, prin centrul și estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

Orașul a fost capturat inițial de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, dar a fost recucerit de trupele ucrainene mai târziu în același an.

Declarația lui Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că forțele ucrainene apără poziții cheie de pe linia frontului, inclusiv în zona Kupiansk, și a menționat o contraofensivă în apropierea orașului Dobropillia, mai la sud.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat săptămâna trecută, în fața ofițerilor superiori, că armata rusă deține avantajul strategic pe toate segmentele frontului. Potrivit șefului armatei ucrainene, Oleksander Syrskyi, linia frontului se întinde pe o lungime de peste 1.200 de kilometri.

