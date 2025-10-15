Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk

Stiri externe
15-10-2025 | 07:13
ucraina

Autoritățile ucrainene au ordonat marți evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, în nord-estul țării, din cauza înrăutățirii situației de securitate provocate de atacurile rusești.

autor
Ioana Andreescu

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să părăsească 27 de localități. Ulterior, un alt oficial din zonă a declarat pentru postul public de televiziune Suspilne că lista localităților vizate a fost extinsă la 40.

De luni de zile, forțele ruse atacă și avansează spre orașul Kupiansk, considerat o țintă-cheie în ofensiva Moscovei către vest, prin centrul și estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

Orașul a fost capturat inițial de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, dar a fost recucerit de trupele ucrainene mai târziu în același an.

Declarația lui Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că forțele ucrainene apără poziții cheie de pe linia frontului, inclusiv în zona Kupiansk, și a menționat o contraofensivă în apropierea orașului Dobropillia, mai la sud.

Citește și
Volodimir Zelenski
Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat săptămâna trecută, în fața ofițerilor superiori, că armata rusă deține avantajul strategic pe toate segmentele frontului. Potrivit șefului armatei ucrainene, Oleksander Syrskyi, linia frontului se întinde pe o lungime de peste 1.200 de kilometri.

Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, evacuare,

Dată publicare: 15-10-2025 07:13

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune
FOTO ȘI VIDEO Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune
Citește și...
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff
Stiri externe
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.

Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”
Stiri externe
Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.

Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
Stiri externe
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, relatează AFP.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 masini zburatoare
Stiri externe
Dubai va introduce mașini zburătoare. Au două locuri și decolează vertical
3 teatru detinuti
Stiri actuale
Deținuții din Bacău au jucat piesa „Libertate” pe scena teatrului din oraș. Au fost „sancționați” cu aplauze la final
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28