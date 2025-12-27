Donald Trump respinge ironic recunoașterea Somalilandului de către SUA: „Chiar există oameni care ştiu ce este?”

Donald Trump a declarat într-un interviu pentru New York Post că se opune recunoașterii Somalilandului de către SUA, deși Israelul a recunoscut oficial republica autoproclamată separată de Somalia.

"Nu", i-a răspuns preşedintele american jurnalistului care i-a pus întrebarea telefonic, înainte de a declara, de la clubul său de golf din Florida: "Chiar există oameni care ştiu cu adevărat ce este Somalilandul?".

Recunoaşterea, vineri, de către Israel a acestei republici autoproclamate - care i-ar putea permite să îşi securizeze accesul la Marea Roşie - a stârnit indignare la Mogadiscio şi în multe ţări din regiune.

Egiptul s-a alăturat Turciei, Somaliei şi Djibouti în condamnarea recunoaşterii de către Israel a Somaliland ca stat independent, a anunţat Ministerul egiptean al Afacerilor Externe într-un comunicat, relatează AFP.

Şefii diplomaţiilor din cele patru ţări au discutat la telefon după anunţul israelian, exprimându-şi "respingerea totală şi condamnarea recunoaşterii de către Israel a regiunii Somaliland" şi subliniind "deplina lor susţinere pentru unitatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a Somaliei".

Niciun stat nu a recunoscut până acum Somaliland

Somaliland şi-a declarat unilateral independenţa în 1991, în timp ce Republica Somalia alunecase în haos după căderea regimului militar al autocratului Siad Barre.

De atunci regiunea este autonomă, are monedă proprie, armată şi poliţie, şi se distinge prin relativa sa stabilitate comparativ cu Somalia, subminată de insurecţia islamistă a militanţilor al-shabab şi de conflictele politice cronice.

Somaliland încă nu fusese însă recunoscută de niciun stat până acum, ceea ce menţinea regiunea într-o anumită izolare politică şi economică, în pofida faptului că se află la intrarea în strâmtoarea Bab-el-Mandeb, pe una din rutele comerciale cele mai frecventate din lume care leagă Oceanul Indian de Canalul Suez.

