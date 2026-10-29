„Am auzit ceva agitație în jurul expresiei shithouse (toaletă). Ei bine, putem spune că avem unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume. Cu drag, Visit Norway”, a transmis agenția de turism, într-o postare pe Facebook.

Mesajul a fost însoțit de fotografii cu toalete amplasate în locuri pitorești: una se află la baza unui deal, cu vedere spre un fiord, iar altele sunt situate lângă râuri sau oferă panorame impresionante asupra peisajelor norvegiene, scrie France 24, care citează AFP.

Trump a lansat atacul verbal duminică, la un miting electoral organizat în Michigan, înaintea alegerilor intermediare din SUA de săptămâna viitoare. Președintele american și-a exprimat din nou nemulțumirea că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace și a declarat că nu ar dori să primească imigranți din Norvegia tocmai din acest motiv.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.