"Am decis astăzi să fac următorul pas firesc şi necesar: acţionez în judecată Secţia pentru Judecători a CSM, pentru anularea hotărârii prin care am fost inclusă pe aşa-zisa 'listă neagră'. Nu pot accepta ca exercitarea unor drepturi constituţionale, inclusiv dreptul la liberă exprimare şi dreptul la protest, să fie sancţionată prin derapaje instituţionale inacceptabile într-un stat de drept. Nicio autoritate nu este mai presus de lege. Pe 16 iunie 2026, am depus plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1348/2026, cea prin care Secţia pentru Judecători a CSM m-a inclus pe această 'listă neagră' pentru cinci postări publicate pe pagina mea", a precizat Birchall, într-un mesaj postat pe Facebook, relatează Agerpres.

Ea a susţinut că includerea ei pe acea "listă neagră" i-a vătămat "grav" drepturile, iar CSM ar trebui să recunoască că a greşit.

"Am criticat o numire în fruntea ÎCCJ pe care o consider inadecvată şi nelegitimă. Am participat la un protest împotriva acestei numiri. Am propus soluţii concrete pentru o justiţie funcţională, în slujba cetăţenilor. Am cerut responsabilitate politică. Am susţinut ceea ce am afirmat cu argumente, hotărâri judecătoreşti, decizii ale CCR şi documente oficiale. Pentru toate acestea, am ajuns pe o 'listă neagră' într-o hotărâre oficială a unei instituţii constituţionale. În vară, Secţia pentru Judecători a CSM a avut posibilitatea să îşi corecteze decizia. Ar fi fost nevoie de un singur lucru: să recunoască faptul că a greşit. Cu atât mai mult cu cât în spaţiul public apăruseră serioase semne de întrebare privind adoptarea şi validarea acestei liste. Nu a făcut-o. Plângerea mea prealabilă a fost respinsă cu un vot de 1 la 7. Nu am fost invitată să îmi susţin punctul de vedere. Am aflat despre şedinţă de pe site-ul CSM. Nu voi comenta aici motivarea prin care secţia a încercat să îşi justifice decizia. O voi contesta pe căile legale, în instanţele naţionale şi, dacă va fi cazul, în cele internaţionale (...) Consider că această hotărâre mi-a vătămat grav drepturile nepatrimoniale, inclusiv dreptul la reputaţie şi la imagine, şi m-a sancţionat fără judecată pentru exercitarea unor drepturi fundamentale, între care dreptul la liberă exprimare", a explicat fostul ministru.

Ana Birchall a evidenţiat că judecătorii nu sunt mai presus de lege, iar independenţa Justiţiei nu înseamnă lipsa răspunderii.

Pe 9 iunie, CSM a publicat un document de 76 de pagini, în care sunt enumerate poziţiile unor oameni politici, demersuri ale unor asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, dar şi articole de presă, pe care Secţia pentru judecători le consideră ca făcând parte dintr-o campanie de denigrare şi "acţiuni de hărţuire" a judecătorilor şi preşedintei Instanţei supreme, Lia Savonea.

Reprezentanţi ai societăţii civile au criticat dur aceste "liste negre" întocmite de CSM, considerând că demersul reprezintă "un derapaj grav" de la democraţie şi "tactici de intimidare".