Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare

Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil să construiască o flotă de submarine nucleare, a anunţat guvernul duminică, notează AFP.

Aceste 12 miliarde de dolari australieni vor fi cheltuite pe parcursul a zece ani pentru renovarea şi modernizarea capacităţilor şantierelor navale Henderson, lângă Perth, în Australia de Vest, a declarat ministrul apărării, Richard Marles.

În 2021, Australia, Regatul Unit şi Statele Unite au semnat un pact tripartit, numit AUKUS, menit să contracareze influenţa tot mai mare a Chinei în regiunea Asia-Pacific.

Acest acord prevede furnizarea a trei până la cinci submarine nucleare de atac din clasa Virginia către Canberra în termen de 15 ani, după care Australia îşi va construi propriile submarine în colaborare cu Regatul Unit.

Revizuirea acordului AUKUS de către SUA

Însă, având în vedere că şantierele navale americane depun eforturi să aprovizioneze Marina SUA, Washingtonul a anunţat în iunie o revizuire a pactului pentru a se asigura că acesta rămâne în concordanţă cu obiectivele preşedintelui Donald Trump.

"Henderson este un element cheie al acordului AUKUS", a declarat Marles pentru postul de televiziune australian Sky News, adăugând: "Este vorba despre ceea ce Australia trebuie să facă pentru a profita de această oportunitate strategică".

Ministrul a adăugat că autorităţile de la Canberra intenţionează să echipeze Henderson cu docuri uscate extrem de securizate pentru întreţinerea submarinelor nucleare şi să creeze acolo instalaţii pentru a construi nave de desant şi, în cele din urmă, fregate japoneze din clasa Mogami.

În opinia sa, costul total al dezvoltării acestor şantiere navale ar urma să ajungă la 25 de miliarde de dolari australieni.

