Pasagerii unui avion, rugați să urineze în sticle, după defectarea toaletelor de la bord. Zborul a durat 6 ore. Ce a urmat

02-09-2025 | 17:42
virgin australia
Getty

Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia au fost nevoiți să urineze în sticle, după ce toate cele trei toalete de la bord s-au defectat, în timpul unui zbor de șase ore. În final, un vas de toaletă plin de urină s-a revărsat pe podea.

autor
Stirileprotv

Pasagerii unui avion de tip Boeing 737 Max 8 aparţinând companiei Virgin Australia care efectua un zbor lung, de şase ore, marţea trecută, de la Denpasar, pe Insula indoneziană Bali, la Brisbane, în Australia, au fost invitaţi să urineze în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, relatează The Australian.

Echipajul a ales să decoleze, în pofida faptului că, la plecare, unul dintre cele trei WC-uri ale aeronavei nu funcţiona.

În timpul zborului, când mai era o oră şi 40 de minute până la destinaţie, și celelate două WC-uri au fost scoase din uz.

Privaţi de toalete, pasagerii au fost nevoiţi să se abţină sau să găsească soluţii alternative.

”Echipajul ne-a informat că va trebui să ne uşurăm în sticle sau în toaletele înfundate”, a declarat un pasager.

”O femeie în vârstă, care nu se putea abţine, a fost umiltă urinând pe ea în public”, declară el.

Până la urmă, unul dintre vasele de toaletă s-a umplut cu urină şi s-a revărsat pe podea, provocând un ”miros îngreţoşător” la bordul aeronavei.

Zborul Virgin Australia a sosit la destinație la timp, iar pasagerii au putut folosi grupuri sanitare funcționale.

Virgin Australia le-a prezentat scuze pasagerilor şi a ”mulţumit echipajului pentru gestionarea situaţiei atât de dificile de la bord”.

Compania nu a confirmat că le-a recomandat pasagerilor să urineze în sticle.

Ea a anunţat că fiecare client va fi contactat şi va primi un credit drept compensaţie, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

