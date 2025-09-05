O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul

05-09-2025 | 12:41
Casiera Kathryn Sullivan
Daily Mail

O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani de activitate - dar nu înainte de a instrui, fără să știe, o inteligență artificială să-i preia postul.

Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a spus că nu a știut deloc că ajută un chatbot să-i preia rolul, înainte de a fi disponibilizată în luna iulie. Ea a declarat că a susținut noile tehnologii care au îmbunătățit serviciul pentru clienți, însă a fost luată prin surprindere de concedieri.

Ultimele sale sarcini au inclus crearea și testarea răspunsurilor chatbot-ului pentru inteligența artificială a CBA, numită Bumblebee, iar atunci când botul a fost testat pe clienți reali, ea a intervenit ori de câte ori acesta nu reușea să ofere un răspuns.

„Știam că acest tip de serviciu de mesagerie va fi mutat în cele din urmă în străinătate, dar nici în cele mai nebunești vise ale mele nu m-am așteptat să fiu disponibilizată după 25 de ani petrecuți în companie. Fără să vreau, am antrenat un chatbot care mi-a luat locul de muncă”, a spus ea, transmite Daily Mail.

Ulterior, Commonwealth Bank of Australia (CBA) a recunoscut că a făcut o greșeală, admițând că numărul de apeluri din partea clienților a crescut după concedieri, ceea ce a arătat că inteligența artificială nu poate înlocui în totalitate angajații.

Banca a fost apoi forțată să revină asupra deciziei sale și a oferit angajaților posturile înapoi, dar femeia a ales să plece, spunând că rolul care i-a fost oferit era diferit de cel inițial și nu oferea o securitate reală.

Un purtător de cuvânt al Commonwealth Bank a recunoscut că banca a gestionat greșit procesul.

Pe lângă adoptarea inteligenței artificiale, banca a fost criticată în ultimele luni și pentru că a angajat aproximativ 100 de persoane în India, la doar câteva săptămâni după ce a concediat peste 300 de angajați.

Aceste noi locuri de muncă din India includ posturi care existau și în Australia, cum ar fi: inginer de date, inginer software senior, inginer software, manager de inginerie, inginer software și inginer de date senior.

Sursa: Daily Mail

