O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

O studentă din Melbourne a ajuns la o concluzie dură după ce a aplicat la peste 100 de locuri de muncă.

Evie Jackson, în vârstă de 28 de ani, a ajuns să aplice pe o perioadă de șase luni la orice fel de job, fără succes.

Recent, Jackson a postat un video pe TikTok, întrebând dacă „mai este cineva care aplică la locuri de muncă și nu primește niciun răspuns”. Într-o declarație pentru news.com.au, tânăra a spus că a trimis sute de aplicații în căutarea unui job part-time sau ocazional, pe durata studiilor universitare.

„Mi-a fost pur și simplu imposibil,” a declarat ea.

„Îi spuneam unui prieten, care a avut probleme similare, și el mi-a zis: „Știi că multe dintre aceste locuri de muncă nu sunt reale, nu? Companiile doar încearcă să dea bine”.

Atunci, tânăra a început să se documenteze despre fenomen și a descoperit îngrijorătoarea tendință a „joburilor fantomă”.

Termenul „job fantomă” se referă la anunțuri de angajare postate de companii pentru poziții care par legitime, dar pe care nu intenționează să le ocupe. Este o tactică folosită de firme din diverse motive, fie pentru a-și îmbunătăți imaginea, fie pentru a-și atinge anumite obiective interne.

Alte teorii sugerate de tânără includ colectarea de date despre piață și stocarea CV-urilor.

„Am ajuns să aplic la o mulțime de locuri de muncă false, ceea ce e foarte descurajator,” a spus ea.

Totodată, tânăra spune că există semne care pot indica faptul că un post face parte din categoria „joburilor fantomă”.

„Cu siguranță durata pentru care rămâne listat mai mult de 30 de zile și am observat că primeam notificări pe email pentru același job, iar și iar,” a spus ea.

