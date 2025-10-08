Atmosferă tensionată în SUA. Donald Trump a trimis Garda Națională în Chicago, în ciuda opoziției primarului orașului. VIDEO

Stiri externe
08-10-2025 | 16:57
garda nationala, SUA
Getty

Trupele Gărzii Naționale din Texas au sosit în zona Chicago, marcând o escaladare a represiunii lui Donald Trump asupra orașului, notează The Guardian.

autor
Cristian Matei

Chicago a cunoscut deja o intensificare a măsurilor de control al imigrației în ultimele săptămâni, precum și altercații din ce în ce mai violente în suburbia Broadview, unde forțele de ordine au fost filmate folosind gaze lacrimogene și gaze-piper împotriva protestatarilor.

Cea mai recentă prezență militară vine după ce April Perry, un judecător districtual american, a refuzat să blocheze imediat intrarea trupelor în oraș, în contextul unui proces intentat de statul Illinois și orașul Chicago împotriva acțiunilor administrației Trump.

Kwame Raoul, procurorul general al statului Illinois, a intentat procesul luni pentru a-l împiedica pe Trump să recurgă la Garda Națională a statului sau să trimită trupe din alte state, precum Texas, „imediat și permanent”.

Dar, după decizia lui Perry, trupele au fost mobilizate luni, iar mai multe publicații, printre care Chicago Tribune și New York Times, au confirmat că acestea se aflau în zona Chicago marți.

Brandon Johnson, primarul orașului Chicago, a semnat, de asemenea, un ordin executiv care interzice agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) să opereze pe proprietățile orașului, acesta fiind al treilea ordin executiv care încearcă să limiteze puterea agenților ICE în oraș de când Trump a semnalat pentru prima dată desfășurarea trupelor.

„Proprietățile orașului și întreprinderile private care nu sunt de acord nu vor mai servi drept terenuri de acțiune pentru aceste raiduri”, a declarat Johnson luni, în timpul semnării ordinului. „Adevărul este că nu putem permite ca aceștia să facă ravagii în orașul nostru fără niciun control sau echilibru. Nimeni nu este mai presus de lege... dacă Congresul nu va controla această administrație, atunci Chicago o va face.”

Casa Albă l-a acuzat pe primar că „ajută și susține criminalii imigranți ilegali, violatorii, traficanții și membrii bandelor”, a transmis Newsweek.

Oficialii din Illinois condamnă de mult timp planurile administrației Trump de preluare a controlului federal. Pritzker a cerut anterior „tuturor să se opună” lui Trump în fața intervenției, în timpul unui interviu acordat CBS News în septembrie.

Niciun fel de trupe nu au ce căuta pe străzile unui oraș american, cu excepția cazului în care există o insurecție, cu excepția cazului în care există cu adevărat o situație de urgență”, a spus Pritzker, adăugând: „Voi face tot ce pot pentru a-l împiedica să le ia oamenilor drepturile și să folosească armata pentru a invada statele”.

Johnson a condamnat, de asemenea, cu vehemență intervenția planificată încă de când a fost semnalată pentru prima dată. În timpul unui miting de Ziua Muncii, el a declarat: „Vom apăra democrația noastră în orașul Chicago. Vom proteja umanitatea fiecărei persoane din orașul Chicago”.

Senatorul din Illinois, Dick Durbin, a condamnat această măsură într-o declarație emisă în momentul sosirii trupelor în stat.

Desfășurarea Gărzii Naționale din Texas, în ciuda obiecțiilor oficialilor aleși din Illinois, nu numai că este inutilă, dar este și ilegală”, a spus el. „Personalul Gărzii Naționale nu merită să fie folosit ca pion politic în teatrul politic al președintelui Trump”.

Sursa: The Guardian

Etichete: SUA, donald trump, Chicago, Garda Națională,

Dată publicare: 08-10-2025 16:47

