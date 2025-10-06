Donald Trump trimite Garda Națională în Chicago: „40-50 de oameni omorâți în ultimele luni, sute de oameni au fost răniți”

06-10-2025 | 08:45
Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale în Chicago, pentru a combate ceea ce el numește „o infracționalitate scăpată de sub control”.

Autoritățile locale, inclusiv guvernatorul statului Illinois, au criticat decizia și amenință cu acțiuni legale.

Noua decizie a președintelui american vine la câteva ore după ce un judecător federal din Portland a blocat temporar un ordin similar, privind mobilizarea a 200 de soldaţi.

După Washington D.C, Los Angeles și Memphis, Chicago este cel mai recent oraș vizat de agenți federali. Donald Trump amenință de o lună că trimite trupe în metropola condusă de democrați, invocând rata crescută a infracționalității.

Donald Trump, președintele SUA: „Când ai 40-50 de oameni omorâți în ultimele luni, sute de oameni au fost răniți, așa ceva nu se mai întâmplă nicăieri în lume. Sute de oameni au fost răniți. 55 de oameni au fost împușcați mortal, iar guvernatorul Pritzker spune că e un loc minunat. Au nevoie de ajutor”.

trump si putin
Trump, de acord cu propunerea lui Putin. „Pare o idee bună”

Potrivit Consiliului pentru Justiție Penală, între lunile ianuarie și iunie, rata criminalității în oraș a scăzut cu o treime, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Guvernatorul satului Illinois spune că decizia liderului de la Casa Albă va duce la proteste.

JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois: „În loc să-i aresteze pe răufăcători, ei îi rețin pe cei cu pielea de altă culoare și le verifică actele să vadă dacă sunt cetățeni americani. Nu știu cum ești tu, dar eu nu port la mine documente care să ateste că sunt cetățean american. Așa că, oamenii sunt reținuți, arestați, deși sunt cetățeni americani. Printre cei reținuți au fost persoane în vârstă și copii, legați cu cătușe, persoane în vârstă reținute timp de trei ore. (Trupele federale) sunt cele care transformă zona într-un câmp de luptă. Trebuie să plece din Chicago! Dacă nu se vor axa pe cei mai răi infractori, așa cum a spus președintele că o vor face, trebuie să plece!”

Chicago nu este singurul oraș asupra căruia se concentrează administrația Trump.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt de la Casă Albă: „Președintele (Trump) i-a ordonat secretarului apărării Pete Hegseth să pună la dispoziție toate trupele necesare pentru a proteja orașul Portland și toate sediile ICE (Agenția pentru Imigrație și Vămi) asediate de atacurile Antifa și de alți teroriști interni, de stânga”.

În orașul Portland, din statul Oregon, au avut loc ciocniri între agenții federali și protestatarii veniți cu sutele la sediul autorității care se ocupă de imigrație. Pentru a-i împrăștia, forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene. Instanța din Oregon a blocat, pentru moment, decizia președintelui Donald Trump, de a trimite 200 de soldați ai Gărzii Naționale.

Președintele american a făcut din lupta contra imigraţiei clandestine o prioritate absolută, invocând o invazie a unor așa-numiți "criminali veniţi din străinătate".

Sursa: Pro TV

