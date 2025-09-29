Statul Oregon a dat în judecată Casa Albă pentru a împiedica trimiterea Gărzii Naționale. „Trump a ales să ignore siguranţa”

Statul Oregon şi oraşul Portland au dat în judecată administraţia Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Naţională la Portland, relatează NBC News.

Procesul îi menţionează ca pârâţi pe preşedintele Donald Trump, secretarul apărării Pete Hegseth şi Departamentul Apărării, secretarul securităţii interne Kristi Noem şi Departamentul Securităţii Interne. Se solicită unui tribunal federal din Portland să oprească administraţia Trump să trimită trupe şi să declare această acţiune ilegală.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat că acţiunile lui Trump sunt „legale” şi că vor „face Portland mai sigur”.

„Preşedintele Trump îşi foloseşte autoritatea legală pentru a ordona Gărzii Naţionale să protejeze bunurile şi personalul federal din Portland, după luni de revolte violente în care ofiţerii au fost agresaţi şi hărţuiţi de revoluţionarii de stânga”, a spus ea.

În plângere, Oregon şi Portland susţin că guvernul federal nu are motive să cheme Garda Naţională şi afirmă că oraşul a fost scena unor proteste „minore” în apropierea unei unităţi a Serviciului de Imigrare şi Vamă în ultimele săptămâni.

„Când am vorbit ieri cu preşedintele, i-am spus în mod clar că nu există nicio insurecţie sau ameninţare la adresa siguranţei publice care să necesite intervenţia militară în Portland sau în orice alt oraş din statul nostru”, a declarat duminică guvernatoarea democrată Tina Kotek într-un comunicat de presă. „În ciuda acestui fapt – şi a tuturor dovezilor contrare – el a ales să ignore siguranţa şi capacitatea oregonienilor de a se guverna singuri. Acest lucru nu este necesar. Şi este ilegal. Şi va face ca locuitorii din Oregon să fie mai puţin în siguranţă.”

Statisticile privind criminalitatea furnizate de Divizia Servicii Strategice a Biroului de Poliţie din Portland indică faptul că, până în prezent, criminalitatea din oraş este la acelaşi nivel cu cea din aceeaşi perioadă a anului trecut. Numărul total al infracţiunilor comise în acest an până în prezent este de 37.893, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului trecut numărul infracţiunilor a fost de 37.859.

Însă, numărul omuciderilor a scăzut cu 50%, iar cel al agresiunilor grave cu 4%. Agresiunile simple, însă, au crescut cu 8%.

Preşedintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă desfăşurarea armatei în Portland, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”. Trump a ordonat desfăşurarea armatei la Portland şi a autorizat ”folosirea forţei necesare”, în cadrul luptei sale împotriva ciminalităţii în metropole democrate.

