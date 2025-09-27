Trump trimite Garda Națională la Portland: „oraș devastat de război” și „asediat de teroriști interni”

Stiri externe
27-09-2025 | 19:42
Trump
Getty Images

Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş - Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”. 

autor
Vlad Dobrea

După Los Angeles, Washington şi Memphis, trupe din Garda Naţională urmează să fie desfăşurate la Portland (nord-vest).

Donald Trump a ordonat desfăşurarea armatei la Portland şi a autorizat ”folosirea forţei necesare”, în cadrul luptei sale împotriva ciminalităţii în metropole democrate.

”La cererea secretarei Securităţii Interne Kristi Noem, îi ordon secretarului Apărării Pete Hegseth să desfăşoare trupele necesare pentru ca să protejeze Portlandul devastat de război şi instalaţii noastre ale ICE asediate de Antifa şi alţi terorişti interni”, scrie el pe platforma sa Truth Social.

”Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar”, adaugă el, fără să precizeze ce înţelege prin aceasta.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

În contextul în care la Portland au loc de mai multe luni manifestaţii împotriva ICE, preşedintele republican a ameninţat, la începutul lui septembrie, să trimită Garda Naţională în acest oraş situat în nord-vestul Statelor Unite, cel mai mare oraş în statul Oregon, de asemenea democrat.

În urmă cu două săptămâni, Donald Trump a semnat un decret în vederea desfăşurării un or militari din Garda Naţională la Memphis, în Tennessee, justificându-şi decizia printr-o ”criminalitate” care face ravagii în acest oraş din sud, în opinia sa.

Metropola cu populaţie majoritar afroamericană Memphis este condusă de către un primar democrat, într-un stat condus de către un guvernator republican.

Iar după Los Angeles, în iunie, Gărzile Naţionale au fost desfăşurate la mijlocul lui august la Washington, capitala federală.

Donald Trump a ameninţat să trimită poliţişti federali şi militari la Chicago, New York sau Baltimore.

Luni, locatarul Casei Albe a semnat un decret prin care a clasat mişcarea ”Antifa”, din care fac parte grupări antifasciste, drept ”organizaţie teroristă” naţională.

Sursa: News.ro

Etichete: razboi, donald trump, teroristi, Garda Națională,

Dată publicare: 27-09-2025 19:42

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”
Stiri externe
Zelenski: „Dacă rușii ne amenință cu o pană de curent în Kiev, ar trebui să știe că va exista o pană de curent și în Moscova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat un răspuns simetric la amenințările Rusiei de a dezactiva sistemul energetic al Ucrainei în perioada toamnă-iarnă.

Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare
Stiri externe
Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Autoritățile germane au început inspecții și descinderi ca să identifice și să aresteze indivizi care aduc străini săraci, cu precădere români și bulgari, nu ca să muncească, ci ca să exploateze sistemul generos de asistență socială al acestei țări.

Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot
Stiri externe
Zelenski anunţă un acord cu Trump pentru furnizarea „armelor adecvate” Ucrainei. Israelul a livrat un sistem Patriot

Volodimir Zelenski a anunțat că a convenit cu Donald Trump livrarea de „arme adecvate” Ucrainei și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot.

Recomandări
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28