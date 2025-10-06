Donald Trump vrea să trimită Garda Națională în orașe conduse de democrați: autoritățile contestă în instanță decizia

Donald Trump insistă să trimită Garda Națională în mai multe orașe americane, conduse de democrați, pentru a combate ceea ce el numește "o infracționalitate scăpată de sub control".

Pe listă sunt Chicago, în statul Illinois, și Portland, în Oregon. Autoritățile locale au criticat decizia și au declanșat acțiuni în instanță pentru a bloca inițiativele lui Trump. În acest timp, în multe alte orașe continuă incidentele între localnici și agenții federali de la Imigrație.

Președintele Donald Trump a invocat rata crescută a infracționalității, în orașele conduse de către democrați, ca motiv pentru mobilizarea Gărzii Naționale în mai multe zone ale țării. Asta, în ciuda faptului că statisticile arată că, în unele locuri, infracționalitatea a scăzut.

Donald Trump, președintele SUA: ”Trimitem Garda Națională. Știți ce? Trimitem tot ce este necesar. Oamenii nu mai au răbdare. Nu vor infracționalitate în orașele lor, iar noi acționăm... și o facem bine. O facem cum nu a mai făcut-o nimeni înainte”.

Decizia de a trimite trupe federale vine pe fondul intensificării protestelor împotriva agenților federali de la Imigrări în întreaga țară. În Chicago, sute de persoane au fost săltate de pe străzi de oficialii înarmați - imigranți, dar și cetățeni americani cu acte în regulă.

JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois: ”Oamenii sunt reținuți, arestați, deși sunt cetățeni americani. Printre cei reținuți au fost persoane în vârstă și copii, legați cu cătușe, persoane în vârstă reținute timp de trei ore. (Trupele federale) sunt cele care transformă zona într-un câmp de luptă. Trebuie să plece din Chicago!”



Agenții federali de la Imigrări au intrat în conflict chiar și cu Poliția din Chicago, care a încercat să păstreze ordinea la proteste, dar a ajuns sub tirul de gaze lacrimogene al federalilor.

Și în orașul Portland, din statul Oregon, au avut loc ciocniri între agenții federali și protestatarii veniți cu sutele la sediul autorității care se ocupă de imigrație.



Pentru a-i împrăștia, forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene.

Un judecător federal a blocat, pentru moment, decizia președintelui Donald Trump de a mobiliza 200 de soldați ai Gărzii Naționale din Oregon. În replică, președintele american a dat ordin să fie trimiși în Portland soldați din California și din Texas.

Dan Rayfield, reprezentant autorități: ”Lucrăm pentru a modifica plângerea noastră la tribunalul federal și pentru a adăuga statul California ca reclamant, urmând să depunem a doua cerere de suspendare temporară a măsurilor luate de președintele Statelor Unite”.

Președintele american a făcut din lupta contra imigraţiei ilegale o prioritate absolută, invocând o invazie a unor aşa-numiţi -citam- "criminali veniţi din străinătate".

