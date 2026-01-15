Centrul Istoric din București va fi monitorizat cu 300 de noi camere inteligente. Pot detecta automat incidentele

Centrul Istoric din Capitală, care atrage anual sute de mii de turiști, urmează să fie monitorizat de un nou sistem video de supraveghere care va include camere termice, dar și o aplicație care folosește inteligența artificială.

Camerele pot detecta automat incidente, comportamente suspecte și pot vedea unde se adună prea mulți oameni și pot număra persoanele, fără ca cineva să urmărească permanent camerele.

300 de camere de supraveghere ar urma să monitorizeze cel mai tranzitat punct turistic al Capitalei. Primăria Capitalei a lansat momentan licitația publică. 50 dintre ele sunt camere bispectrum, capabile să funcționeze în condiții dificile.

Corespondent Știrile ProTV: Camerele termice văd ceea ce ochiul nu poate: căldura corpului uman. Asta înseamnă că pot vedea oameni chiar și noaptea, în ceață sau în fum, acolo unde o cameră obișnuită nu mai vede nimic. Astfel de aparaturi sunt folosite inclusiv în aeroporturi și zone de securitate ridicată. Nu sunt influențate de umbre sau de iluminatul stradal și pot detecta rapid prezența unei persoane chiar înainte ca aceasta să fie clar vizibilă pe o cameră obișnuită.

Sistemul se va folosi și de tehnologia AI

Sistemul va include și o aplicație, care analizează automat imaginile de pe camerele video, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Corespondent Știrile ProTV: Aplicația poate identifica comportamente suspecte, poate număra persoanele și poate semnala zonele aglomerate. În anumite situații, unde legea permite, poate ajuta și la recunoașterea facială. De asemenea, poate urmări automat persoane sau obiecte și trimite alerte în timp real, astfel încât operatorii să intervină rapid, fără să fie nevoie să urmărească manual sute de camere în același timp.

Alte 200 de camere vor fi fixe, iar 50 vor fi mobile, adică pot fi controlabile de la distanță de către operator. Și în prezent centrul este monitorizat video în unele zone. Nevoie ar fi, spun oamenii, mai ales că foarte des apar incidente.

Tânără: În timpul zilei e ok, dar seara nu. Nu-mi place să merg nici singură, nici cu prietenii, nu mi se pare safe deloc. Am fost o dată sau de două ori în club și de fiecare dată se bate lume sau se întâmplă ceva.

Turist străin: Este foarte sigur în timpul zilei, dar seara părea puțin riscant.

Valoarea totală a achiziției este de 2 milioane de euro, bani din bugetul local.

