Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Risc de fenomene extreme în Valencia, Castellon și Alicante

MAE îi avertizează pe românii aflați sau care călătoresc în Comunitatea Valenciană, Spania, asupra unui cod portocaliu de ploi abundente și grindină.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de MAE, avertizarea vizează Valencia, Castellon şi coasta de nord a oraşului Alicante.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia

+34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, arată sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.

