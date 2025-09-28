Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Risc de fenomene extreme în Valencia, Castellon și Alicante

Stiri externe
28-09-2025 | 20:38
MAE
Shutterstock

MAE îi avertizează pe românii aflați sau care călătoresc în Comunitatea Valenciană, Spania, asupra unui cod portocaliu de ploi abundente și grindină.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de MAE, avertizarea vizează Valencia, Castellon şi coasta de nord a oraşului Alicante.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia

+34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, arată sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

Citește și
Oana Țoiu
MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, MAE, atentionare de calatorie,

Dată publicare: 28-09-2025 20:38

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO
Stiri actuale
Prezență masivă la vot a diasporei din Moldova. S-au format cozi în capitalele europene | FOTO

Moldovenii din diasporă înregistrează o prezență masivă la vot, iar la secții de votare din capitalele europene s-au format cozi, informează MAE de la Chișinău. Peste 840.000 de moldoveni au votat până la ora 13.30, cu o prezență la vot de 30%.

 

MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova
Stiri actuale
MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova

MAE denunţă un fals apărut pe social media, atribuit Euronews, cu declaraţii inventate ale ministrului de Externe. Incidentul a fost raportat instituţiei UE responsabile cu gestionarea acestor cazuri.

MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie
Stiri actuale
MAE avertizează: România e pusă la zid pe nedrept în scandalul zborurilor cu imigranți deportați din Marea Britanie

Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor şi nu reprezintă un mecanism nou, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Primele rezultate oficiale, așteptate. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii au votat astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28