MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova

Stiri actuale
25-09-2025 | 19:35
Oana Țoiu
Inquam Photos / George Calin

MAE denunţă un fals apărut pe social media, atribuit Euronews, cu declaraţii inventate ale ministrului de Externe. Incidentul a fost raportat instituţiei UE responsabile cu gestionarea acestor cazuri.

autor
Mihaela Ivăncică

MAE transmite că "respinge categoric acest conţinut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmaţii legate de Republica Moldova".

"Acest conţinut este prezentat într-un videoclip publicat şi distribuit larg pe platformele de social media. Materialul prezintă caracteristici de conţinut şi este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO. Postarea virală foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe reţelele sociale a conţinutului fals pentru influenţarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spaţiul informaţional al Romaniei, partenerilor şi aliaţilor săi", precizează joi ministerul, într-un comunicat.

Context electoral sensibil în Republica Moldova

Potrivit MAE, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, "astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acţiuni hibride desfăşurate în spaţiul informaţional cu scopul de a crea tensiuni ideologice şi de a susţine narativele de propagandă statală".

MAE concluzionează că astfel de campanii reprezintă "un atac sistematic şi grav la adresa libertăţii de expresie şi informare.

Citește și
soldati moldova
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri

Ministerul Afacerilor Externe a raportat conţinutul fals platformelor de social media, precum şi autorităţilor române competente, se mai spune în comunicat.

Totodată, MAE afirmă că a transmis în Reţeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informaţii despre acest conţinut fals. 

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, Republica Moldova, oana toiu,

Dată publicare: 25-09-2025 19:32

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România
Stiri Politice
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri
Stiri externe
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri

Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează că pe Telegram circulă „citații” false de chemare în armată, menite să răspândească zvonuri despre o pregătire de război, propagandă prorusească intensificată înaintea alegerilor legislative de duminică.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: tot ce trebuie să știi despre scrutin, partide și mizele politice
Stiri externe
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: tot ce trebuie să știi despre scrutin, partide și mizele politice

Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 sunt programate să aibă loc pe 28 septembrie. Totul despre mizele scrutinului, partidele politice, candidații și importanța scrutinului de peste Prut.

Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova este într-o luptă strânsă cu formațiunile pro-ruse, cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din 28 septembrie, arată un nou sondaj.

Republica Moldova, fără exit-poll la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă
Stiri externe
Republica Moldova, fără exit-poll la alegerile parlamentare: CEC a respins singura cerere depusă

Comisia Electorală Centrală a respins solicitarea companiei "Date Inteligente" din cauza "suspiciunilor rezonabile" privind sursele de finanțare.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani
Stiri actuale
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

După ore întregi de audieri, adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare în zeci de școli, spitale și alte instituții din România, și-a recunoscut fapta. Mai mult, le-a declarat anchetatorilor că a avut și un complice - o fată de 14 ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28