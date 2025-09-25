MAE avertizează: Conţinut pe social media ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova

MAE denunţă un fals apărut pe social media, atribuit Euronews, cu declaraţii inventate ale ministrului de Externe. Incidentul a fost raportat instituţiei UE responsabile cu gestionarea acestor cazuri.

MAE transmite că "respinge categoric acest conţinut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmaţii legate de Republica Moldova".

"Acest conţinut este prezentat într-un videoclip publicat şi distribuit larg pe platformele de social media. Materialul prezintă caracteristici de conţinut şi este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO. Postarea virală foloseşte tehnici, tactici şi proceduri cunoscute şi atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe reţelele sociale a conţinutului fals pentru influenţarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spaţiul informaţional al Romaniei, partenerilor şi aliaţilor săi", precizează joi ministerul, într-un comunicat.

Context electoral sensibil în Republica Moldova

Potrivit MAE, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, "astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acţiuni hibride desfăşurate în spaţiul informaţional cu scopul de a crea tensiuni ideologice şi de a susţine narativele de propagandă statală".

MAE concluzionează că astfel de campanii reprezintă "un atac sistematic şi grav la adresa libertăţii de expresie şi informare.

Ministerul Afacerilor Externe a raportat conţinutul fals platformelor de social media, precum şi autorităţilor române competente, se mai spune în comunicat.

Totodată, MAE afirmă că a transmis în Reţeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informaţii despre acest conţinut fals.

