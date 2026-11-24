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Cunoscută sub numele de Luna Castorului, luna plină din noiembrie va fi și prima dintr-o serie de patru Superluni consecutive, care par mai luminoase și mai mari decât în mod obișnuit, potrivit Metro.co.uk.

Ce este o Superlună

O Superlună este o Lună plină care pare mai mare și mai luminoasă decât una obișnuită.

Fenomenul are loc atunci când Luna plină se apropie de cel mai apropiat punct al orbitei sale față de Pământ, numit perigeu. În aceste condiții, Luna pare cu aproximativ 14% mai mare și cu circa 30% mai luminoasă decât de obicei.

Superluna din noiembrie 2016 a fost cea mai apropiată de Pământ din ultimii 68 de ani, de la 26 ianuarie 1948. Acest record nu va fi depășit până în noiembrie 2034.

De regulă, într-un interval de 12 luni au loc trei sau patru Superluni, care apar, de obicei, consecutiv. Luna plină din noiembrie 2026 marchează prima apariție a unei Superluni din această serie, urmată de cele din decembrie 2026, ianuarie 2027 și februarie 2027.

Când poate fi observată Superluna

Superluna Castorului va răsări astăzi, 24 noiembrie, în jurul orei 16:00 a României și va atinge punctul maxim de iluminare în jurul orei 16:53, însă va putea fi observată pe parcursul după-amiezii și al serii.

Posibilitatea de a observa Luna Castorului va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice.

De asemenea, luna viitoare va avea loc o nouă Superlună, cunoscută drept Luna Rece, care va putea fi observată în Ajunul Crăciunului.

De ce se numește Luna Castorului

Aceasta este perioada anului în care castorii încep să se adăpostească în vizuinile lor, după ce și-au făcut suficiente provizii de hrană pentru lunga iarnă care urmează, relatează Almanac.com.

Totodată, în perioada comerțului cu blănuri din America de Nord, luna noiembrie era sezonul în care vânătorii instalau capcane pentru castori, apreciați pentru blana lor deasă, care îi proteja de frigul iernii.