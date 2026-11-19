Aliații Kievului vor să transmită un mesaj ferm: Europa dorește să participe la viitoarele negocieri pentru încheierea războiului. Dar Putin spune că europenii ar trebui să „vină la Moscova pentru a-și stabili poziția”, după care „vom decide în ce formate vom continua dialogul cu Ucraina”.

Fredrich Merz este gazda summitului Coaliției pentru voință. Președintele Nicușor Dan, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se numără printre zecile de lideri ai aliaților Ucrainei reuniți la sediul Cancelariei Federale din Berlin.

Speră să ajungă la un acord privind sprijinul financiar și garanțiile de securitate pentru Ucraina. Dar și să transmită un mesaj ferm că Europa dorește să participe la viitoarele negocieri pentru încheierea războiului.

Participă și negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

Vladimir Putin: „Președintele Trump este cu adevărat hotărât să contribuie la soluționarea conflictelor, inclusiv a celui din Ucraina. În cadrul discuțiilor mele cu președintele Trump și al formatului trilateral, am profitat de ocazie pentru a explica de unde au pornit toate lucrurile. Criza ucraineană își are originea în lovitura de stat – în preluarea puterii printr-o lovitură de stat – de la Kiev.”

În schimb, Putin este sceptic cu privire la implicarea europenilor în negocierile de pace privind Ucraina, mediate de Statele Unite.

Vladimir Putin: „În prezent, Ucraina nu are niciun stimulent să accepte încetarea ostilităților sau crearea condițiilor pentru o pace de lungă durată. Totuși, dacă autoritățile ucrainene și susținătorii lor vor ajunge să recunoască aceste realități, atunci cred că compromisurile pe care le discutăm pot deveni posibile.”

Liderul rus spune că europenii ar trebui să „vină la Moscova pentru a-și stabili poziția”, după care „vom decide în ce formate vom continua dialogul cu Ucraina”.

Referindu-se la Podul Kerci, vizat de recentele atacuri ucrainene, Putin l-a descris drept „o infrastructură destinată exclusiv civililor” și a avertizat - „După atacurile asupra Podului Kerci, nu vor mai exista negocieri (pentru un armistițiu temporar). Vom răspunde acestor atacuri. Consider că acțiunile noastre de represalii vor fi mult mai dureroase decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev podului.”