O tânără a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman. Copilul ei de 3 ani se afla lângă ea

09-11-2025 | 15:02
politie

O femeie în vârstă de 25 de ani, aflată pe o stradă din comuna Beciu, județul Teleorman, împreună cu fiul său de 3 ani, a fost înjunghiată mortal de fostul său soț, a anunțat duminică IPJ Teleorman.  

"La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, despre faptul că o femeie este inconştientă, pe stradă, în comuna Beciu. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Lunca, care au stabilit că în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soţul său, de care ar fi fost despărţită de câteva luni", precizează IPJ Teleorman.

Echipajul medical ajuns la faţa locului, după manevrele de resuscitare, a declarat decesul femeii.

Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinţilor săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor şi gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat.

Bărbatul avea ordin de restricție

Bărbatul din judeţul Teleorman care sâmbătă seară şi-a ucis pe stradă soţia, sub privirile fiului de trei ani, fusese acuzat şi reclamat că o răpise, bătuse şi violase în luna septembrie. Deşi femeia a sesizat faptele, iar Parchetul a deschis dosar penal, agresorul a fost lăsat în libertate. Datele făcute publice de Poliţie arată că după ce tânăra de 25 de ani a obţinut ordin de protecţie, el a continuat să ameninţe atât pe ea cât şi pe membri ai familiei sale, însă tânăra nu a fost de acord să i se monteze agresorului sistem electronic de monitorizare.

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

Poliţiştii emiseseră, pe 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani, iar patru zile mai târziu, în 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a emis ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.

„În ambele situaţii, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, în cauză poliţiştii desfăşurând activităţile specifice conform cadrului legal în vigoare”, susţin oficialii Poliţiei.

Val de sesizări la poliție

Datele făcute publice duminică de către IPJ Teleorman arată că, după emiterea primului ordin de protecţie, Poliţia a primit în repetate rânduri sesizări cu privire la faptul că bărbatul de 42 de ani şi-a ameninţat soţia şi pe rude ale acesteia. În 25 septembrie, în jurul orei 13:20, tată femeii a reclamat că ginerele său a încălcat ordinul de protecţie provizoriu, însă „poliţiştii au stabilit că cele sesizate nu se confirmă, apelantul fiind sancţionat contravenţional”.

În ziua de 22 octombrie, în jurul orei 11:35, tatăl tinerei a cerut ajutorul autorităţilor, sunând 112 şi reclamând că ginerele său îl ameninţă. Şi de această dată el a fost amendat contravenţional, pe motiv că „aspectele sesizate nu s-au confirmat”, potrivit datelor transmise de Poliţie.

„La data de 24 octombrie a.c., în jurul orei 17:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat, despre faptul că are o altercaţie cu ginerele său. La aceeaşi dată, în jurul orei 17:20, persoana reclamată (bărbat de 42 de ani) a apelat S.N.U.A.U. 112, sesizând faptul că o persoană aruncă cu pietre în autoturismul său. Aspectele au fost verificate, iar primul apelant a fost sancţionat contravenţional conform Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, transmit oficialii IPJ Teleorman.

În scandalul dintre cei doi soţi a intervenit şi tatăl bărbatului. În ziua de 25 octombrie, în jurul orei 11:55, tatăl femeii a sunat la 112, reclamând că a fost agresat fizic de tatăl ginerelui său.

„Aspectele sesizate au fost verificate şi soluţionate prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale faţă de bărbatul reclamat, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Persoana vătămată nu a dorit să depună plângere penală”, mai transmite Poliţia judeţeană Teleorman.

