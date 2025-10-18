O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut

Stiri actuale
18-10-2025 | 10:22
×
Codul embed a fost copiat

O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.

autor
Adrian Crăciunoiu

După faptă, chiar el a sunat la 112 și a așteptat să vină polițiștii. Agenții l-au reținut pentru crimă și îl vor aduce în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Tânărul va fi supus și unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă avea discernământ atunci când a recurs la gestul extrem.

Pe de altă parte, vecinii spun că suspectul era un om retras și că nu auzeau niciodată scandaluri din gospodăria lui și a mamei sale.

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, arad, mama,

Dată publicare: 18-10-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați după ce cadavrul victimei a fost găsit pe un teren viran
Stiri Socante
Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați după ce cadavrul victimei a fost găsit pe un teren viran

O femeie și un bărbat au fost arestați la Sibiu, pentru o crimă pe care ar fi comis-o pe 11 septembrie. Cadavrul victimei a fost descoperit două săptămâni mai târziu, îngropat superficial pe un teren viran.

Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut
Stiri actuale
Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut

Crimă între români în Italia. Un bărbat de 32 de ani din Mioveni, șofer de camion, a fost înjunghiat mortal într-o parcare.

Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului
Stiri actuale
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o
Stiri externe
Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Un bărbat care a păcălit o adolescentă să îl lase să intre în casa ei pretinzând că își caută un câine pierdut a fost executat pentru violul și crima comise, scrie Mirror.co.uk.

ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război
Stiri externe
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este o 'crimă de război', a afirmat vineri un raportor al ONU, transmite AFP.

Recomandări
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar
Stiri actuale
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar

A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk
Stiri externe
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28