O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut

O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.

După faptă, chiar el a sunat la 112 și a așteptat să vină polițiștii. Agenții l-au reținut pentru crimă și îl vor aduce în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Tânărul va fi supus și unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă avea discernământ atunci când a recurs la gestul extrem.

Pe de altă parte, vecinii spun că suspectul era un om retras și că nu auzeau niciodată scandaluri din gospodăria lui și a mamei sale.

