Atac cu drone rusești în Ucraina. O familie cu doi copii a fost ucisă în regiunea Sumî. „Erau oameni buni”

Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, în urma unui atac cu drone ruseşti într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.

Ultima dată când Natalia a văzut-o pe vecina sa Aliona Lesnichenko, mamă a doi copii originară din satul Cernetşcina, din nord-estul Ucrainei, aceasta făcea cumpărături pentru a-şi răsfăţa copiii.

„Le-a cumpărat tot ce şi-au dorit”, îşi aminteşte Natalia despre tânăra mamă de 26 de ani. „Bomboane, limonadă, prăjituri, cârnaţi, brânză. Totul”.

Declarațiile unei vecine

Aliona era foarte grijulie cu copiii ei, subliniază Natalia, dar nu a putut face nimic pentru a-i proteja când o dronă rusă le-a distrus casa în noaptea de luni spre marţi. Aparatul a ucis-o pe Aliona, care era însărcinată cu gemeni, pe soţul ei şi pe cei doi băieţi ai lor, în vârstă de patru şi şase ani.

La înmormântarea familiei, miercuri, la Tchernetchtchina, locuitorii care îi cunoşteau şi-au exprimat consternarea, nevenindu-le să creadă tragedia provocată de o singură dronă rusă în acest mic cartier liniştit.

„Nu a fost niciun atac aici pe tot parcursul războiului, niciunul”, spune Alina Lagoida, o rudă a familiei. „La ce a servit asta?”.

Soţul Alionei, Oleksandr, era un soldat care a luptat pe front, a precizat pentru AFP vecina sa, Lubov Panchenko. „A luptat din nou şi din nou, apoi a venit aici. Şi s-a întâmplat asta”, a spus ea.

Rusia a lansat în medie aproximativ 188 de drone pe zi

Conform datelor furnizate de armata aeriană ucraineană, Rusia a lansat în medie aproximativ 188 de drone pe zi asupra Ucrainei în luna septembrie, ceea ce reprezintă o creştere de peste o treime faţă de luna precedentă.

Rusia lansează drone asupra Ucrainei în fiecare noapte din 10 mai, adică de la sfârşitul unui „armistiţiu” de trei zile anunţat de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a coincide cu o mare paradă militară la Moscova.

„Au scopul de a teroriza populația”

Kievul afirmă că aceste atacuri, efectuate în general cu ajutorul unor drone ieftine de fabricaţie iraniană numite Shaheds, au scopul de a teroriza populaţia.

Deşi armata aeriană asigură că doboară majoritatea acestora, amploarea aparent crescândă a atacurilor şi creşterea numărului de victime civile încep să sperie chiar şi locuitorii din zonele rurale, precum Tchernetchtchina.

Zeci de locuitori s-au adunat de-a lungul drumului pentru a asista la cortegiul funerar, format din camionete şi maşini, în timp ce unii aruncau flori pe drum.

Cei prezenţi au adus buchete de flori albastre şi galbene, culorile drapelului ucrainean.

„Familia, mama, tatăl, erau mereu împreună”, a spus emoţionată consiliera municipală Oksana Chernova.

Copiii probabil că nici nu au avut timp să se trezească din pat când drona a lovit în timpul nopţii, a adăugat ea.

Natalia îi descrie pe fiii Alionei ca fiind „copii buni” care îi spuneau „bunica”. „Erau oameni buni. Dar au murit aşa”, a spus ea.

