”PSD Olt respinge informaţiile privind o posibilă trecere a senatorului Paul Stănescu la AUR sau presupuse presiuni pentru obţinerea unei funcţii publice. Paul Stănescu a contribuit decisiv la consolidarea organizaţiei PSD Olt şi a Partidului Social Democrat. Este un om al dialogului, al echilibrului şi un negociator cu o experienţă politică şi o capacitate de a construi consens greu de contestat”, a transmis PSD Olt pe Facebook, potrivit News.ro.

Potrivit organizaţiei PSD Olt, ”schimbările de funcţii nu înseamnă schimbări de convingeri politice, iar zvonurile nu ţin loc de fapte”.

”Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-şi caute. Noi îl avem pe cel original! Se bucură de respectul organizaţiei PSD Olt, iar relaţia sa cu partidul nu poate fi definită prin speculaţii de culise”, menţionează filiala.

Fostul secretar general al PSD Paul Stănescu ar fi fost ofertat de AUR

Potrivit News.ro, fostul secretar general al PSD Paul Stănescu ar fi fost ofertat de AUR, fiindu-i promisă inclusiv o poziţie în conducerea formaţiunii, afirmă surse politice.

Conform surselor citate, AUR i-ar fi propus fostului lider social-democrat o poziţie similară celei deţinute anterior în PSD, respectiv cea de secretar general.

Şi purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a negat existenţa unor astfel de discuţii. "Nu au existat astfel de discuţii", a transmis Avrămescu pentru News.ro.

Paul Stănescu a pierdut funcţia de secretar general al PSD, la Congresul din noiembrie 2025, în favoarea lui Claudiu Manda, preferat de preşedintele PSD Sorin Grindeanu în echipa sa de conducere.

De la acel moment, Stănescu, considerat o persoană foarte influentă în PSD, a intrat într-un con de umbră, poziţiile şi apariţiile sale publice devenind tot mai rare.