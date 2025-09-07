Teroare în Australia: Doi minori, de 12 și 15 ani, măcelăriți cu macete de indivizi mascați

Un grup de atacatori mascaţi, înarmaţi cu macete a ucis la Melbourne doi băieţi în vârstă de 12, respectiv 15 ani, a informat duminică poliţia din oraşul australian, calificând atacul drept "oribil", transmite AFP.



"Chiar dacă ancheta abia a început, faptele prezintă caracteristicile unei crime comise de o bandă de tineri", a afirmat inspectorul de poliţie Graham Banks din statul Victoria.

Grupul era format din circa opt suspecţi, iar victimele au fost ucise în locuri diferite, dar apropiate unul de celălalt.

Forţele de ordine l-au găsit mai întâi pe băiatul de 12 ani, rănit grav; echipajul unei ambulanţe a încercat să îl reanimeze, dar nu a reuşit.

Un prieten al acestuia, cu trei ani mai mare, a fost găsit de poliţişti după scurt timp, pe o stradă din apropiere. El prezenta răni "serioase" produse aparent de arme albe şi de asemenea nu a putut fi salvat.

Martorii şi imaginile unor camere de supraveghere arată că atacatorii au fost aceiaşi în ambele cazuri. Ei purtau măşti şi aveau asupra lor, în afară de macete, şi cuţite cu lame lungi, a mai relatat Banks.

Inspectorul a precizat că băieţii ucişi nu făceau parte din nicio bandă.

Vânzarea şi posesia macetelor sunt interzise în statul australian Victoria după o confruntare violentă din mai între două bande rivale, în care s-au folosit astfel de arme albe într-un centru comercial din Melbourne.

