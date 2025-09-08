Doi polițiști morți și alți doi răniți, după un atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Suspectul e un adolescent

08-09-2025 | 12:02
politie turcia
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi, luni, într-o secţie de poliţie din apropiera orașului turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul de interne de la Ankara.

Sabrina Saghin

Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, relatează AFP şi Reuters, preluate de news.ro

Imaginile difuzate de televiziunile turce au arătat un cordon de poliţie în faţa secţiei unde a avut loc atacul, luni dimineaţă.

Poliţia criminalistică a fost trimisă la faţa locului, potrivit aceloraşi imagini.

O înregistrare video filmată de un localnic şi preluată de mai multe mass-media turce arată un tânăr ţinând în mâini o puşcă cu ţeavă lungă, care pare să fugă de la locul atacului.

„Condamn atacul odios împotriva secţiei de poliţie Salih Isgören din Balçova”, a scris pe X primarul oraşului Izmir, Cemil Tugay.

Contextul atacurilor în Turcia

Turcia a fost în trecut ţinta atacurilor militanţilor kurzi, a grupurilor islamiste şi a organizaţiilor de extremă-stânga, forţele de securitate şi instituţiile guvernamentale fiind adesea printre ţinte.

Izmir, al treilea oraş ca mărime al Turciei, de pe coasta Mării Egee, a fost lovit de atacuri militante în trecut, inclusiv un atentat cu maşină capcană în faţa unui tribunal, în 2017, care a ucis două persoane, menţionează Reuters.

