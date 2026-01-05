Vreme geroasă la început de ianuarie, urmată de încălzire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Vremea va fi schimbătoare în următoarele două săptămâni, cu episoade de ger la începutul intervalului și o încălzire treptată după 11–12 ianuarie, potrivit prognozei ANM pentru perioada 5-18 ianuarie 2026.

Temperaturile vor coborî frecvent sub zero grade în prima săptămână, mai ales noaptea, iar precipitațiile - ninsori, lapoviță și ploi - vor fi prezente în majoritatea regiunilor, cu intensificări la munte.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Banat

Pe tot parcursul intervalului vor fi alternanțe termice, dar mai ales în prima săptămână. Până în data de 11 ianuarie, media valorilor diurne va oscila între -5 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 8 grade, iar a minimelor la 0...1 grad.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Crișana

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între -6 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai scăzute valori). În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar a minimelor la 0 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Transilvania

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 3 grade (9 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 4...5 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Maramureș

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 1 grad (9 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 3...4 grade, iar a minimelor la -2...-1 grad.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Moldova

Până la începutul celei de-a doua săptămâni vor fi alternanțe termice semnificative, media regională a valorilor diurne va oscila între -4 și 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -9 și -1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Dobrogea

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între 1 și 15 grade (9 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar a celor nocturne între -4 și 7 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). În a doua săptămână, vremea se va încălzi; media maximelor va ajunge la 10 grade, iar a minimelor la 2...3 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Muntenia

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative. Media valorilor diurne va avea variații între 1 și 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -6 și 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 9 grade, iar a minimelor la -1...0 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Oltenia

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice importante. Valorile diurne vor avea medii între 0 și 5 grade (8 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar a celor nocturne între -8 și 1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 la munte

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative, iar media regională a valorilor diurne va oscila între -8 și 1 grad (8 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -14 și -1 grad (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie vor fi cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

