Vreme geroasă la început de ianuarie, urmată de încălzire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

05-01-2026 | 12:54
zapada

Vremea va fi schimbătoare în următoarele două săptămâni, cu episoade de ger la începutul intervalului și o încălzire treptată după 11–12 ianuarie, potrivit prognozei ANM pentru perioada 5-18 ianuarie 2026.

Aura Trif

Temperaturile vor coborî frecvent sub zero grade în prima săptămână, mai ales noaptea, iar precipitațiile - ninsori, lapoviță și ploi - vor fi prezente în majoritatea regiunilor, cu intensificări la munte.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Banat

Pe tot parcursul intervalului vor fi alternanțe termice, dar mai ales în prima săptămână. Până în data de 11 ianuarie, media valorilor diurne va oscila între -5 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 8 grade, iar a minimelor la 0...1 grad.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Crișana

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între -6 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai scăzute valori). În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar a minimelor la 0 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Transilvania

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 3 grade (9 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 4...5 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Maramureș

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 1 grad (9 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și 0 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 3...4 grade, iar a minimelor la -2...-1 grad.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Moldova

Până la începutul celei de-a doua săptămâni vor fi alternanțe termice semnificative, media regională a valorilor diurne va oscila între -4 și 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -9 și -1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Dobrogea

Alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între 1 și 15 grade (9 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar a celor nocturne între -4 și 7 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). În a doua săptămână, vremea se va încălzi; media maximelor va ajunge la 10 grade, iar a minimelor la 2...3 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Muntenia

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative. Media valorilor diurne va avea variații între 1 și 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -6 și 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 9 grade, iar a minimelor la -1...0 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 Oltenia

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice importante. Valorile diurne vor avea medii între 0 și 5 grade (8 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar a celor nocturne între -8 și 1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

Prognoza meteo 5 - 18 ianuarie 2026 la munte

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative, iar media regională a valorilor diurne va oscila între -8 și 1 grad (8 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -14 și -1 grad (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie vor fi cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Sursa: StirilePROTV

