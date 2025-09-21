Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”

O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite în urma unui atac armat în masă care a avut loc sâmbătă seara, în timpul unei nunți desfășurate la Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, scrie Daily Mail.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:00, când în incinta clubului se aflau peste 100 de persoane. Focurile de armă au declanșat o intervenție de amploare a echipajelor de prim-ajutor și forțelor de ordine.

Potrivit informațiilor furnizate ulterior de poliția din Nashua, a fost vorba de un singur atacator, contrar unor relatări inițiale care sugerau prezența a două persoane înarmate. O „persoană de interes” se află în custodia autorităților, însă până la ora 01:00 (EST) nu fusese făcută nicio arestare oficială.

Un martor ocular a declarat pentru WMUR News că atacatorul părea să vizeze o anumită persoană, iar în timpul atacului ar fi strigat „Free Palestine”.

„Părea că are o țintă clară, că se ducea direct spre acea persoană. Mă simt îngrozitor pentru el”, a declarat martorul. „A spus că cei mici sunt în siguranță și, știți, ‘Free Palestine’”.

Potrivit WHDH 7 News, atacatorul ar fi fost oprit de un client al restaurantului din club, care l-a lovit în cap cu un scaun, reușind astfel să-l dezarmeze.

Martorul – care a dorit să rămână anonim – a povestit că, în timp ce se pregătea să plece, a auzit un zgomot puternic, pe care l-a confundat inițial cu un balon spart. Apoi au urmat două alte bubuituri, moment în care a observat un bărbat înarmat.

„M-am ridicat imediat și l-am lovit în cap cu un scaun, iar altcineva l-a pus la pământ. Când l-am lovit, i-a căzut arma și a fugit”, a relatat martorul.

Detalii despre atac

Deși nu este confirmat oficial dacă focurile de armă au fost trase în restaurantul Prime, aflat în cadrul clubului, sau în sala de recepție, mai mulți martori susțin că atacatorul a intrat prin intrarea principală.

Martorul a mai spus că, după primele împușcături, invitații la nuntă au ieșit în grabă din sală, în stare de confuzie și panică.

„Nu avea nicio legătură cu nunta”, a precizat el pentru WHDH 7. „A intrat pe ușa principală, a împușcat pe cineva – sunt două tuburi de cartuș în hol – apoi a intrat în restaurant și a continuat să tragă.”

Biroul Procurorului General din New Hampshire și poliția din Nashua au susținut o scurtă conferință de presă în cursul serii, confirmând că o victimă de sex masculin a fost ucisă în atac.

Cel puțin șase persoane au fost transportate de urgență la spitale din zonă. Până la acest moment, numărul exact al răniților nu a fost confirmat.

Oficialii au declarat că, în haosul creat imediat după incident, au fost raportate mai multe persoane rănite, atât în urma împușcăturilor, cât și din alte cauze asociate panicii. Numeroși oameni au fugit înspăimântați din clubul de țară și au căutat refugiu sau ajutor la stațiile de pompieri din apropiere.

Sophie Flabouris, din Lowell, se afla printre invitații de la nuntă în momentul atacului. Potrivit WCVB News, tânăra a reacționat instinctiv și s-a ascuns sub o masă imediat ce a auzit focurile de armă.

„Unii oameni au fugit pe ușă, alții au intrat în bucătărie. Oamenii fugeau în toate direcțiile”, a relatat Flabouris pentru WCVB.

În timpul atacului, un tată – care a dorit să rămână anonim – a relatat pentru WMUR că vorbea disperat la telefon cu fiica sa, care lucra chiar în zona de evenimente situată lângă restaurantul Prime.

Tânăra i-ar fi povestit că, printr-un geam mare de sticlă, l-a văzut pe atacator – un bărbat îmbrăcat complet în negru – scoțând ceea ce părea a fi o armă, apoi deschizând focul.

Un alt martor a declarat pentru WCVB că l-a observat pe atacator traversând ringul de dans și îndreptându-se către bucătărie.

„A trecut prin bucătărie, s-a apropiat de alți invitați, le-a făcut gesturi obscene, a spus diverse lucruri, apoi a ieșit pe ușa din spate a bucătăriei”, a povestit acesta.

La fața locului a fost mobilizată o prezență masivă a forțelor de ordine, cu peste nouă ambulanțe, mai multe unități de poliție și echipe SWAT trimise în zonă.

Anchetatorii au căutat și un vehicul suspect, un Toyota RAV4, care ar fi fost implicat în atac. SUV-ul a fost identificat în apropiere de locul incidentului și a fost ridicat de autorități. Potrivit relatărilor, vehiculul a fost înconjurat cu bandă galbenă, specifică zonelor de anchetă criminalistică.

