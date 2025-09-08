Atac ucigaș în Israel. Mai mulți teroriști au deschis focul într-un autobuz. Cel puțin 4 oameni au murit, 5 sunt răniți

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte cinci rănite într-un atac armat care a avut loc în Ierusalim, potrivit paramedicilor citați de BBC News .

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a identificat victimele ca fiind un bărbat în vârstă de 50 de ani și trei bărbați în vârstă de 30 de ani.

Cinci persoane cu răni prin împușcare au fost transportate la spitalele locale, iar alte câteva au fost rănite de cioburile de sticlă, a adăugat acesta.

TERROR ATTACK IN JERUSALEM Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives. After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

Poliția israeliană a declarat că atacul a avut loc la Ramot Junction, situat la periferia nord-vestică a orașului. Aceasta a adăugat că „doi teroriști au fost neutralizați”.

Postul de televiziune israelian Channel 12 a relatat că atacatorii au urcat într-un autobuz și au deschis focul, înainte ca un soldat să îi împuște.

BREAKING: Terror attack in Jerusalem, near the Ramon Junction. Around a dozen people have been shot. 5 are in critical condition.

pic.twitter.com/pYiicsQ87z — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025

Niciun grup armat nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac.

