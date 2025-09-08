Atac ucigaș în Israel. Mai mulți teroriști au deschis focul într-un autobuz. Cel puțin 4 oameni au murit, 5 sunt răniți

08-09-2025 | 11:33
Agerpres

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte cinci rănite într-un atac armat care a avut loc în Ierusalim, potrivit paramedicilor citați de BBC News.

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Serviciul de ambulanță Magen David Adom a identificat victimele ca fiind un bărbat în vârstă de 50 de ani și trei bărbați în vârstă de 30 de ani.

Cinci persoane cu răni prin împușcare au fost transportate la spitalele locale, iar alte câteva au fost rănite de cioburile de sticlă, a adăugat acesta.

Poliția israeliană a declarat că atacul a avut loc la Ramot Junction, situat la periferia nord-vestică a orașului. Aceasta a adăugat că „doi teroriști au fost neutralizați”.

Postul de televiziune israelian Channel 12 a relatat că atacatorii au urcat într-un autobuz și au deschis focul, înainte ca un soldat să îi împuște.

Niciun grup armat nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac.

Sursa: BBC

