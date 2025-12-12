Arthur Cohn, producător elvețian cu șase Oscar-uri, a murit la 98 de ani. Cum l-a descris apropiatul său, Pierre Rothschild

12-12-2025
Arthur Cohn
IMAGO

Arthur Cohn, unul dintre cei mai respectați producători de film din lume și singurul cineast cu șase premii Oscar la activ, a încetat din viață la Ierusalim.

Mihai Niculescu

Apropiatul său Pierre Rothschild l-a descris drept „un bărbat cu viziune şi creativitate, de o bunătate vie”.

Producătorul elvețian Arthur Cohn a murit la vârsta de 98 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de Yves Kugelmann, redactorul-șef al revistei evreiești Tachles, citat de DPA. Kugelmann a precizat că s-a aflat în cursul acestei săptămâni în oraș, însă nu a reușit să se întâlnească personal cu Cohn.

Moartea producătorului a fost confirmată și de vechiul său asociat, Pierre Rothschild, printr-un mesaj transmis către DPA. Acesta a declarat că a vorbit cu familia lui Cohn și l-a evocat ca fiind „un bărbat cu viziune şi creativitate, de o bunătate vie, un gardian al Sionului”.

Arthur Cohn este considerat unul dintre cei mai influenți producători de cinema documentar. A câștigat Oscarul pentru trei filme documentare, printre care One Day in September (2000), dedicat atacului terorist împotriva echipei israeliene la Jocurile Olimpice de la München din 1972. Prima sa statuetă a venit în 1962, pentru Sky Above and Mud Beneath, o producție despre o fostă colonie olandeză din Asia de Sud-Est. În 1991, Cohn a câștigat din nou Oscarul pentru documentarul American Dream, care urmărea lupta sindicală din fabricile americane ale anilor ’50.

Potrivit anunțului trimis prin e-mail, înmormântarea va avea loc sâmbătă seara și va fi transmisă în direct pe un canal de YouTube.

De câțiva ani, producătorul locuia la Ierusalim, alături de fiul său, actorul Emanuel Cohn, după ce a lucrat timp de decenii în orașul elvețian Basel. Fiul său a dezvăluit că, anul trecut, Arthur Cohn lucra încă la un nou proiect cinematografic.

Trei dintre filmele pe care le-a produs au câștigat premiile Oscar la categoria „cel mai bun film străin”: drama italo-germană The Garden of the Finzi-Continis (1972), filmul anti-război Black and White in Colour (1977) și drama de șah Dangerous Moves (1985). Totuși, conform regulilor Academiei Americane de Film, trofeele pentru această categorie sunt atribuite filmelor și țărilor care le propun, nu producătorilor individuali.

Arthur Cohn rămâne una dintre figurile-emblemă ale cinematografiei mondiale, un artist care și-a dedicat viața poveștilor adevărate și emoției autentice.

Sursa: Agerpres

