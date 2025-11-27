Hidroelectrica nu găsește un CEO potrivit: procedura de selecție, reluată după ce niciun candidat nu a îndeplinit criteriile

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO), s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţi.

”Hidroelectrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO), efectuată de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaţilor selectaţi de acesta pe lista scurtă. Evaluarea finală a inclus analiza declaratiilor de intenţie şi interviuri, pe baza criteriilor comunicate în prealabil. Astfel, ţinând cont de contextul operaţional şi strategic actual al companiei şi de complexitatea mandatului, în cadrul şedinţei din data de 26 noiembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor asociate funcţiei de CEO în acest moment”, informează compania.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 şi cu principiile de transparenţă, competitivitate şi integritate, Consiliul de Supraveghere a decis reluarea imediată a procesului de selecţie.

”Pentru a asigura continuitatea operaţională până la finalizarea selecţiei, Consiliul de Supraveghere menţine măsurile interimare privind preluarea atribuţiilor de director general şi de director financiar. Menţinerea standardelor de competenta este o obligaţie legală, nu o opţiune, rezultatul procesului de selecţie reflectând aplicarea corectă a cadrului legal, dar şi respectarea bunelor practici. Hidroelectrica reconfirmă angajamentul pentru guvernanţa solidă, transparentă şi performantă. Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica rămâne pe deplin dedicat finalizării rapide a procedurii de selecţie fără compromis faţă de principiile de transparenţă, competitivitate şi conformitate, respectarea cadrului legal şi a standardelor OUG 109/2011 fiind esenţială pentru o guvernanţă credibilă şi performantă”, precizează compania.

Postul de director general al Hidroelectrica a rămas vacant după ce Károly Borbély şi-a anunţat plecarea din funcţie, în 19 septembrie.

Hidroelectrica a informat la acel moment acţionarii şi investitorii asupra faptului că, în cadrul şedinţei din data de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, repectiv cu Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025

Compania a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut.

Producţia de energie electrică netă a fost în scădere cu 23% faţă de perioada similară a anului trecut, de 8.473 GWh, faţă de 11.053 GWh în perioada ianuarie-septembrie 2024.

Veniturile au fost mai mici cu 7%, în sumă de 6,698 miliarde lei, în primele nouă luni din acest an, de la 7,2 miliarde lei în aceeaşi perioadă din anul trecut.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi.

