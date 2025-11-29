Haos în aviație. Peste 6.500 de avioane Airbus au nevoie de reparații. Mii de zboruri riscă să fie perturbate

29-11-2025 | 08:30
Se anunță haos în aviație la nivel global. Mii de zboruri din întreaga lume riscă să fie perturbate. Airbus, cel mai mare producător european de avioane, ar putea ține la sol aproape jumătate din flotă pentru o vreme.

Alexia Banu,  Lorena Mihăilă

Vorbim de peste 6.500 de aeronave. Totul după ce s-a descoperit că radiațiile solare pot afecta sistemele de control ale aparatelor de zbor. Compania Wizz Air, care operează zboruri către și dinspre România, a transmis că unele dintre avioanele sale se numără printre cele care necesită reparații și a programat lucrările de mentenanță necesare, dar avertizează că unele zboruri din acest weekend pot fi afectate.

Problema a fost semnalată după ce, luna trecută, un avion JetBlue, aflat în zbor spre New Jersey, a înregistrat o scădere bruscă a altitudinii. Cel puțin 15 pasageri au fost răniți, iar piloții au aterizat de urgență în Florida. Ancheta a arătat că incidentul a fost cauzat de radiațiile solare intense, care au afectat datele dintr-un computer folosit pentru controlul aeronavei.

Simon Calder, jurnalist: „E vorba de componentele de la coada avionului, care controlează ridicarea sau coborârea aeronavei, iar o problemă apărută acolo ar putea provoca mișcări necontrolate, care depășesc limitele de siguranță structurale ale aeronavei. E o problemă cu adevărat îngrijorătoare”.

aeroport koln
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență

Problema depistată afectează tipul de avion A320, cel mai bine vândut model al companiei Airbus, precum și alte aeronave, care fac parte din aceeași familie: A319 și A321. Cele mai multe avioane pot fi reparate printr-o simplă modificare de software, care ar dura în jur de trei ore, spun experții în aviație.

Însă modelele mai vechi necesită înlocuirea unor componente hardware și, până la remediere, vor rămâne la sol.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a emis o directivă de urgenţă, în care menționează că avioanele considerate a fi afectate vor putea transporta pasageri numai după reparație.

Tim Johnson, Director de politici și reglementări la Autoritatea pentru Aviație Civilă din Marea Britanie: „Din informațiile pe care le avem până acum, ne așteptăm ca majoritatea aeronavelor să fie perturbate câteva zile.”

Anunțul Wizz Air

Compania Wizz Air a anunțat deja programarea mentenanței pentru avioanele sale pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor cerute de Airbus.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate.

„Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program. Siguranţa clienţilor, a echipajului şi a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate de aceste circumstanţe, aflate în afara controlului nostru direct”, au precizat reprezentanţii companiei.

Primele efecte se resimt deja. Air France a anulat aseară 35 de zboruri, printre care unul spre București. Potrivit site-ului „BoardingPass”, specializat în domeniul aviației, peste 60% din zborurile spre și dinspre România sunt realizate cu avioanele despre care Airbus a anunțat că vor avea nevoie de actualizarea de software.

Lufthansa, Turkish Airlines, American Airlines sau Air New Zealand se numără printre companiile aeriene care dețin o parte din avioanele ce urmează să fie verificate.

Mike Stengel, expert aviatic: „Airbus A320 este principalul competitor al Boeing 737. Este în producție de la sfârșitul anilor '80. A fost actualizat cu un nou tip de motor la mijlocul anilor 2010 și a devenit cunoscut sub numele de A320 Neo. Din câte se pare, chiar la începutul acestui an, a devenit cea mai bine vândută aeronavă din toate timpurile, depășind Boeing 737. Practic, aproape toate tipurile de companii aeriene din întreaga lume dețin acest tip de aeronavă”.

Este cea mai mare rechemare în service din istoria de 55 de ani a companiei Airbus.

Sursa: Pro TV

