Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România

26-11-2025 | 11:28
Rinat Ahmetov

Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.

Vlad Dobrea

El a primit aviz de la Comisia Europeană, după notificarea depusă în urmă cu circa o lună. A depus deja o ofertă și pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex, scrie Profit.ro.

În baza acordului propus, Metinvest vrea să achiziționeze toate acțiunile AMTP Iași, producător român de tuburi mici sudate din oțel carbon, controlat în prezent de ArcelorMittal.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, achiziționarea controlului exclusiv al ArcelorMittal Tubular Products Iași S.A. („AMTP Iași”) de către Metinvest.
Tranzacția se referă în principal la producția de tuburi mici sudate din oțel carbon.

Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere poziția combinată limitată a companiilor pe piață, rezultată din tranzacția propusă.

Sursa: profit.ro

