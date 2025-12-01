Lot de file de somon marinat, retras din magazine după depistarea bacteriei Listeria Monocytogenes

Stiri actuale
01-12-2025 | 19:53
somon

Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, ca urmare a prezenţei bacteriei Listeria Monocytogenes.

autor
Aura Trif

”Societatea SC Ocean Fish SRL procedează la retragerea de la comercializare a produsului «FILE SOMON MARINAT 100G» urmare a prezentei Listeria Monocytogenes. Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul: -Lot:17012026 / DLC 17.01.2026 -Cod EAN: 594187210282”, anunţă compania, într-un mesaj postat pe site-ul ANSVSA.

Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume si să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat.

Care sunt simptomele

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Citește și
comenzi online
Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT

Potrivit specialiştilor, listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice.

Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.

Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump

Sursa: News.ro

Etichete: bacterie periculoasă, somon, magazine,

Dată publicare: 01-12-2025 19:53

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Val de angajări înainte de Crăciun: muncă intensă și bonusuri pentru sezonierii din retail, gastronomie și turism
Stiri Sociale
Val de angajări înainte de Crăciun: muncă intensă și bonusuri pentru sezonierii din retail, gastronomie și turism

Curând vom intra în luna cadourilor aşa că proprietarii de magazine, inclusiv on-line fac angajări pentru cea mai aglomerata perioada din an.

Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT
iLikeIT
Tot mai multe magazine testează comenzi prin AI. Oamenii vor putea cumpăra produse direct din conversații cu ChatGPT

Cumpărăturile ar putea deveni mai simple. Tot mai multe magazine pregătesc opțiuni ca în viitor să facem comenzi doar vorbind cu inteligența artificială.

De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri
Stiri actuale
De ce au dispărut ouăle din unele magazine. Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri

Autoritățile au declanșat mai multe controale, după ce au dispărut ouăle din unele magazine sau se găsesc în cantități mici.

Recomandări
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO
Stiri Politice
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28