Explicația CNA pentru eliminarea conturilor de TikTok în România, care propagă conținut despre alegerile din Rep. Moldova

17-09-2025 | 20:14
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, observatorii internaționali avertizează că opinia publică ar putea fi manipulată prin intermediul rețelelor sociale.

Teodora Suciu

Dezinformarea online și ingerințele străine sunt principalele riscuri pentru integritatea scrutinului, potrivit experților. În același timp, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a solicitat platformei TikTok să elimine din țara noastră zeci de conturi false.

Pericolele dezinformării online

Observatorii internaționali de la Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) au monitorizat timp de o lună scrutinul de peste Prut și au ajuns la concluzia că mediul online este vulnerabil la manipulare.

Maja Milikic, analist media Enemo: „Rețelele sociale, în special TikTok și Telegram, servesc drept principale instrumente de dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă. Campaniile coordonate exploatează identitatea, religia și valorile tradiționale pentru a polariza societatea.”

Analiștii de la ONG-ul românesc Expert Forum au analizat mii de postări de pe TikTok și au descoperit o sută de conturi false, generate de inteligența artificială. Aceste profiluri propagă un conținut politic coordonat.

Citește și
Procurori bani retinere
Alegeri în R. Moldova. Procurorii au confiscat un milion de euro de la proruși

Mădălina Voinea, analist digital Expert Forum: „Fie anti un anumit partid, fie de promovare exclusivă, pe lângă asta este vorba și despre foarte mult conținut de tip dezinformare. [...] Majoritar anti-UE și anti-valori europene.”

Solicitare CNA către TikTok

CNA a solicitat platformei TikTok să verifice 84 dintre aceste conturi și să le elimine din spațiul online românesc.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA: „Acele conturi, prin comportamentul lor, prin conținutul lor fals, neautentic, produceau efecte asupra cetățenilor români, chiar și asupra celor care sunt cetățeni români cu dublă cetățenie. [...] Fac parte din campanii de dezinformare care țintesc ambele țări.”

Potrivit estimărilor, la 1 ianuarie, populația Republicii Moldova era de 2,4 milioane de oameni, dintre care peste un milion ar locui în afara granițelor, în special în România. În al doilea tur de scrutin prezidențial de anul trecut, aproximativ 20% din totalul de 1,7 milioane de cetățeni moldoveni care s-au prezentat la urne au votat din străinătate.

Dată publicare: 17-09-2025 19:51

Zeci de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. FOTO
Stiri externe
Zeci de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. FOTO

Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice.

Alegeri în R. Moldova. Procurorii au confiscat un milion de euro de la proruși
Stiri externe
Alegeri în R. Moldova. Procurorii au confiscat un milion de euro de la proruși

Cu mai puțin de două săptămâni până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, procurorii anticorupție de peste Prut au confiscat în jur de un milion de euro, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice.

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare
Stiri externe
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu.

Putin a eliminat obligativitatea cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și Ucraina care se mută în Rusia
Stiri externe
Putin a eliminat obligativitatea cunoașterii limbii ruse pentru cetățenii din Moldova și Ucraina care se mută în Rusia

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite cetățenilor din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan să se stabilească în Rusia fără a demonstra cunoașterea limbii ruse.

Premierul moldovean Dorin Recean avertizează: dacă pro rușii ajung la putere, „clanurile criminale ar reveni
Stiri externe
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează: dacă pro rușii ajung la putere, „clanurile criminale ar reveni"

Moldova riscă să-și vadea blocate aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană în cazul în care nu va reuși să mențină un parlament pro-european după scrutinul legislativ din 28 septembrie.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz
Stiri Politice
Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

