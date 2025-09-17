Explicația CNA pentru eliminarea conturilor de TikTok în România, care propagă conținut despre alegerile din Rep. Moldova

În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, observatorii internaționali avertizează că opinia publică ar putea fi manipulată prin intermediul rețelelor sociale.

Dezinformarea online și ingerințele străine sunt principalele riscuri pentru integritatea scrutinului, potrivit experților. În același timp, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a solicitat platformei TikTok să elimine din țara noastră zeci de conturi false.

Pericolele dezinformării online

Observatorii internaționali de la Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) au monitorizat timp de o lună scrutinul de peste Prut și au ajuns la concluzia că mediul online este vulnerabil la manipulare.

Maja Milikic, analist media Enemo: „Rețelele sociale, în special TikTok și Telegram, servesc drept principale instrumente de dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă. Campaniile coordonate exploatează identitatea, religia și valorile tradiționale pentru a polariza societatea.”

Analiștii de la ONG-ul românesc Expert Forum au analizat mii de postări de pe TikTok și au descoperit o sută de conturi false, generate de inteligența artificială. Aceste profiluri propagă un conținut politic coordonat.

Mădălina Voinea, analist digital Expert Forum: „Fie anti un anumit partid, fie de promovare exclusivă, pe lângă asta este vorba și despre foarte mult conținut de tip dezinformare. [...] Majoritar anti-UE și anti-valori europene.”

Solicitare CNA către TikTok

CNA a solicitat platformei TikTok să verifice 84 dintre aceste conturi și să le elimine din spațiul online românesc.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA: „Acele conturi, prin comportamentul lor, prin conținutul lor fals, neautentic, produceau efecte asupra cetățenilor români, chiar și asupra celor care sunt cetățeni români cu dublă cetățenie. [...] Fac parte din campanii de dezinformare care țintesc ambele țări.”

Potrivit estimărilor, la 1 ianuarie, populația Republicii Moldova era de 2,4 milioane de oameni, dintre care peste un milion ar locui în afara granițelor, în special în România. În al doilea tur de scrutin prezidențial de anul trecut, aproximativ 20% din totalul de 1,7 milioane de cetățeni moldoveni care s-au prezentat la urne au votat din străinătate.

