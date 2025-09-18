iLikeIT. TikTok va rămâne online în America: cum schimbă aplicația comportamentul utilizatorilor

18-09-2025 | 09:04
TikTok este din nou în centrul atenției. Statele Unite și China au ajuns la un acord-cadru, cu doar câteva zile înainte ca aplicația să fie interzisă în America.

Ce înseamnă asta pentru utilizatori, aflăm la iLikeIT.

Tudor Galoș, consultant de business și inteligență articială:Ideea în sine este că TikTok este o reațea unică care construiește practic pe ceea ce înseamnă fenomenul de atenție redusă. Pentru că tinerii nu mai stau să privească sau să citească mult postări lungi. Facebook este deja considerată o rețea de bătrâni, folosită de bătrâni.

Aplicația TikTok este folosită pentru că sunt clipuri foarte scurte și care rulează unul după celălalt păstrând omul în rețea. Scopul unei rețele sociale este să aibe consum, iar strategia TikTok este să țină utilizatorul în rețea livrându astfel de conținut la care el reacționează.

Toate aceste informații sunt practic capturate în ceea ce se numesc ”data points”: când dai un like este un data point, de asemenea când dai un share sau când scrii un comentariu”.

Mai multe detalii urmăriți în Videao atașat.  

Sursa: Pro TV

Etichete: tiktok, ilikeit,

Dată publicare: 18-09-2025 09:04

