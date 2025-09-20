Casa Albă, noi detalii despre „TikTok deal”. Consiliul va fi majoritar american, iar algoritmul și datele, sub controlul SUA

Donald Trump
Negocierile în desfăşurare cu China prevăd ca şase dintre cei şapte membri ai consiliului de administraţie al aplicaţiei video TikTok din Statele Unite să fie americani, a anunţat sâmbătă Casa Albă.

 

Adrian Popovici

"TikTok va fi deţinut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administraţie va avea şapte membri, dintre care şase vor fi americani", a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei, Karoline Leavitt, pentru Fox News.

Ea a adăugat că "datele şi confidenţialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite".

Potrivit lui Karoline Leavitt, "toate aceste elemente fac deja obiectul unui acord" între părţi, şi "nu mai rămâne decât să fie finalizat".

"Mă aştept ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare", a continuat ea.

Donald Trump: „TikTok deal”, o simplă formalitate

În urmă cu o zi, preşedintele Donald Trump declarase, după o convorbire la telefon cu omologul său chinez Xi Jinping, că semnarea unui acord privind TikTok ar putea fi acum o "simplă formalitate".

Beijinul nu a dat niciun indiciu în acest sens în urma conversaţiei dintre cei doi şefi de stat.

În ceea ce priveşte TikTok, liderul chinez a cerut pur şi simplu Statelor Unite să "ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil şi nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite".

Aceste negocieri au loc în contextul în care o lege americană intenţionează să interzică platforma în Statele Unite, în numele securităţii naţionale.

Însă, de la revenirea la putere, Donald Trump a căutat o modalitate de a menţine platforma, prin vânzarea operaţiunilor TikTok din SUA unui consorţiu de investitori americani, inclusiv aliatul său Larry Ellison, şeful Oracle.

Donald Trump consideră că TikTok i-a sporit popularitatea în rândul tinerilor americani în timpul ultimei campanii prezidenţiale.

Conform unor informaţii publicate vineri seară de Wall Street Journal, administraţia SUA se aşteaptă să primească un comision de miliarde de dolari pentru rolul său de intermediar în negocieri.

Sursa: Agerpres

