Comitetul de audit şi gestionare a riscurilor a fost însărcinat cu „o evaluare independentă” pentru clarificarea relaţiilor, Brende susţinând „pe deplin” demersul şi cooperând cu investigaţia pe care „el însuşi a solicitat-o” , relatează AFP, preluat de Agerpres.

Fost ministru de externe al Norvegiei şi aflat la conducerea WEF din 2017, Brende îşi va continua funcţiile pe durata anchetei, fără a fi implicat în procedură.

Brende susţine că l-a întâlnit pe Epstein în 2018, la New York, prezentat „drept un investitor american” de fostul vicepremier norvegian Terje Rod-Larsen, şi la „două dineuri similare” în 2019. „Aceste dineuri, câteva e-mail-uri şi mesaje prin SMS, reprezintă întreaga amploare a interacţiunilor mele cu el", afirmă el, adăugând că „nu ştia deloc trecutul şi activităţile infracţionale" ale acestuia şi regretă că nu a efectuat „o anchetă mai aprofundată".

Epstein, acuzat de exploatarea sexuală a peste o mie de tinere, inclusiv minore, a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de judecare.