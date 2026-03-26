El a mai transmis că PSD urmăreşte cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului şi liderii formaţiunii extremiste conduse de George Simion, apreciind că o apropiere PNL-AUR reprezintă o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene.

”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, despre protejarea populaţiei şi a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanţilor, care trebuie să reprezinte o urgenţă majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluţii adoptate deja de alte ţări europene, soluţii care au temperat creşterea preţurilor, poate afecta performanţa guvernării pro-europene şi oferă combustibil forţelor extremiste şi populiste”, spune preşedintele PSD, pe Facebook.

Grindeanu arată că, totodată, i-a explicat preşedintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmăreşte analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanţii PSD în Executiv.

”Dorinţa noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcţională, cu un premier care să livreze populaţiei încredere şi speranţă - nu exclusiv austeritate!”, subliniază Sorin Grindeanu.

El mai spune că a reafirmat că PSD ”exclude orice variantă de colaborare politică cu AUR şi că urmăreşte cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului şi liderii formaţiunii extremiste conduse de George Simion”.

”O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene şi un pericol pentru viitorul european al României!”, mai spune Grindeanu, potrivit News.ro.