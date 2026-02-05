Premierul și-a cerut scuze pentru că l-a trimis ambasador în Statele Unite, pe Peter Mandelson, prieten cu Jeffrey Epstein. Iar Polonia și Letonia au deschis anchete oficiale cu privire la racolarea de către rețeaua condusă de Epstein, a unor fete, unele minore, din aceste țări.

Pentru a doua zi consecutiv, premierul britanic și-a cerut scuze public pentru că a numit în postul de ambasador la Washington un om care o lungă perioadă a fost prietenul apropiat al pedofilului Jeffrey Epstein.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Se știa public de ceva vreme că Mandelson îl cunoștea pe Epstein. Dar niciunul dintre noi nu cunoștea profunzimea și întunericul acelei relații. A ales să-i transmită informații confidențiale sensibile lui Epstein, aproape imediat ce le primea. De aceea, azi îmi cer din nou scuze pentru faptul că l-am numit și pentru că i-am crezut minciunile.”

Starmer s-a adresat inclusiv victimelor lui Jeffrey Epstein...

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Îmi pare rău pentru ceea ce vi s a făcut. Îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit.”

În emailurile publicate de Departamentul american al Justiției, Peter Mandelson îl numea pe Epstein „băiat obraznic” și îl întreba cum ar trebui să sărbătorească eliberarea celui din urmă din închisoare, în 2009. Finanțatorul american fusese condamnat pentru că solicitase contacte sexuale cu minore.

Mandelson nu a putut explica nici trei transferuri bancare, fiecare în valoare de 75.000 de dolari, din contul lui Epstein în al său.

Mandelson, consilierul lui Starmer

Mandelson a fost îndepărtat din funcția de ambasador, apoi a demisionat din Camera Lorzilor și din Partidul Laburist. Dar răul a fost făcut. Conservatorii, dar și unii aleși laburiști, spun că demisia premierului este o chestiune de timp. Mai ales că a ieșit la iveală că Peter Mandelson i-a fost și consilier apropiat lui Starmer până în septembrie anul trecut.

Între timp, autoritățile din Letonia și Polonia deschid anchete de trafic de ființe umane și de pedofilie după ce a reieșit că tinere din aceste țări s-au aflat printre victimele lui Jeffrey Epstein.

Premierul polonez a anunțat că a cerut și declanșarea unei investigații privind posibile legături între Epstein și autoritățile ruse.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Sunt tot mai multe suspiciuni în legătură cu relația dintre Epstein și cercul lui de pedofili și serviciile speciale din Rusia. Aceste lucruri trebuie clarificate de noi, întrucât sunt chestiuni care țin de securitatea țării noastre.”

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a respins vehement aceste acuzații, spunând că la Kremlin ele sunt subiect de glumă.