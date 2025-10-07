Analiză: Cât de puternic mai este Hamas la doi ani după atacurile din 7 octombrie. Gruparea pare slăbită, dar nu înfrântă

La doi ani după ce Israelul a început campania militară împotriva grupului militant din Gaza, observatorii spun că Hamas este slăbit, dar nu învins, în cazul în care luptele vor reîncepe.

Cu toate acestea, armata israeliană dispune în continuare de o putere de foc şi de arme net superioare, arată o analiză Deutsche Welle (DW).

„Hamas a suferit multe eşecuri militare, dar are încă capacitatea de a se regrupa şi îşi păstrează comanda şi controlul”, a declarat pentru DW Marina Miron, cercetătoare în cadrul Departamentului de Studii de Război al King's College din Londra.

Înainte de începerea războiului din Fâşia Gaza – precedat de atacurile din 7 octombrie 2023 conduse de Hamas în Israel, care au dus la aproape 1.200 de morţi – se estima că gruparea militantă avea între 25.000 şi 30.000 de luptători. În ultimii doi ani, diverse surse de securitate israeliene afirmă că au ucis între 17.000 şi 23.000 dintre aceştia.

Armata israeliană nu a oferit nicio dovadă solidă cu privire la numărul de luptători Hamas ucişi, iar mulţi observatori sugerează că numărul ar putea fi considerabil mai mic.

La un an de la începutul conflictului, „rapoartele mai detaliate ale IDF (Forţele de Apărare Israeliene) despre uciderea militanţilor, care conţin detalii despre perioade de timp, locaţii sau operaţiuni, indicau aproximativ 8.500 de victime”, a relatat în octombrie 2024 organizaţia americană de monitorizare a conflictelor Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

„Acest bilanţ include şi militanţi din alte grupuri armate şi, posibil, alţi membri Hamas necombatanţi”, a precizat organizaţia.

O bază de date israeliană clasificată, citată de presa britanică şi israeliană, pare să confirme acest lucru. Ea arată că, în mai 2025, doar 8.900 de combatanţi numiţi din Hamas sau din grupul său aliat, Jihadul Islamic, erau morţi sau „probabil morţi”.

Asta înseamnă că peste 80% din cele peste 66.000 de persoane ucise în Gaza sunt civili, au conchis publicaţiile.

Mii de recruţi

ACLED a sugerat că Hamas ar fi recrutat mai mulţi luptători în ultimii doi ani. La începutul acestui an, oficiali ai serviciilor secrete americane au declarat agenţiei de ştiri Reuters că, în opinia lor, Hamas ar fi recrutat între 10.000 şi 15.000 de noi luptători.

„Există indicii, inclusiv pe reţelele de socializare, că un număr tot mai mare de tineri palestinieni fără pregătire prealabilă s-au alăturat Brigăzilor Qassam (aripa militară a Hamas) şi au întreprins acţiuni de gherilă”, a scris în august, în revista Foreign Affairs, Leila Seurat, cercetătoare la Centrul Arab pentru Cercetare şi Studii Politice din Paris.

Observatorii spun că este în interesul ambelor părţi să exagereze puterea grupului militant. Pentru Hamas, este o modalitate de a-şi proiecta puterea în timpul negocierilor de încetare a focului. Pentru Israel, prezentarea Hamas ca un adversar serios ar putea fi „un pretext pentru distrugerea enclavei şi expulzarea locuitorilor săi”, a declarat luna trecută pentru The New York Times Mohammed al-Astal, analist aflat în sudul Gazei.

Deşi numărul luptătorilor Hamas poate fi contestat, un lucru este clar: Israelul a ucis majoritatea liderilor de rang înalt ai grupului, rămânând doar un singur comandant de rang înalt din consiliul militar de dinainte de 7 octombrie.

De la jumătatea lunii august 2025, armata israeliană a lansat o nouă serie de bombardamente asupra oraşului Gaza şi a emis ordine de evacuare pentru aproape 1 milion de locuitori.

Tactici de gherilă

În ultimii doi ani, Hamas şi-a schimbat tactica. Acesta operează mai mult ca un grup descentralizat şi se bazează din ce în ce mai mult pe războiul de gherilă, tactici de tip „loveşte şi fugi” şi ambuscade cu explozibili, potrivit ACLED, în loc să se angajeze în lupte directe cu soldaţii israelieni.

Numărul atacurilor cu rachete transfrontaliere asupra Israelului întreprinse de Hamas a scăzut semnificativ. Potrivit oficialilor israelieni, o mare parte din arsenalul grupului, în special armele mai grele, cum ar fi rachetele, a fost distrus.

Dar Hamas a reuşit totuşi să lanseze două rachete în septembrie 2025 şi să organizeze atacuri mai complexe asupra soldaţilor israelieni. Printre acestea se numără unul din august 2025 în Khan Younis, în care luptătorii au folosit arme grele şi au încercat, de asemenea, să răpească soldaţi israelieni.

În zonele pe care armata israeliană le consideră „curăţate”, mici grupuri Hamas au reapărut adesea, spun observatorii. Este probabil ca o parte din reţeaua de tuneluri a grupului, care permite atacuri surpriză şi ascunderea ostaticilor israelieni, să existe încă.

Dincolo de Gaza, există şi dovezi că Hamas şi-a intensificat activităţile în Cisiordania ocupată, după aproape 15 ani de relativă linişte în această zonă, chiar dacă alte grupuri militante palestiniene sunt încă în prima linie a violenţelor de acolo.

Poate fi vorba de o guvernare civilă în Gaza?

O întrebare mult dezbătută este cât control mai are Hamas asupra Gazei.

Hamas are o aripă militară care luptă împotriva armatei israeliene. Dar grupul, care se află la conducerea enclavei de coastă din 2007, era anterior responsabil şi de guvernarea civilă a Gazei: de la spitale şi forţele de poliţie până la colectarea gunoiului.

Unii observatori spun că ramura civilă a grupului s-a adaptat. Aceasta include o nouă forţă de poliţie în civil şi un sistem neoficial de plăţi în numerar pentru funcţionarii publici.

Dar şi acest lucru s-ar putea schimba. Funcţionarii publici erau aparent plătiţi cu bani cash pe care Hamas îi strânsese pentru situaţii de urgenţă, dar aceşti bani ar putea începe să se epuizeze. Armata israeliană a vizat tot mai mult „persoane şi facilităţi legate de guvernarea Hamas, municipalităţi şi forţele de poliţie” pentru a încerca să slăbească controlul civil al grupului asupra Gazei, potrivit ACLED.

La sfârşitul lunii septembrie, un oficial al unei agenţii de ajutor umanitar a declarat pentru ziarul britanic The Guardian că nu au mai primit veşti de la Hamas din martie şi că, în schimb, au colaborat cu alte grupuri comunitare.

„Palestinienii raportează că, de la reluarea războiului, oficialii Hamas au fost din ce în ce mai absenţi de la îndatoririle publice, inclusiv de la poliţie, parţial din cauza haosului provocat de tiruri, dar şi din teama că Israelul vizează în mod explicit structurile de guvernare”, au declarat analiştii think tank-ului International Crisis Group la începutul acestui an.

Este realizabil obiectivul Israelului de a distruge Hamas?

Un fost ofiţer al forţelor de securitate internă din Gaza a declarat recent pentru BBC că Hamas a pierdut controlul asupra aproape întregii Fâşii Gaza. Bandele şi clanurile criminale umplu vidul de securitate, a declarat el pentru postul public britanic, afirmând că societatea s-a prăbuşit total în Gaza.

Hamas se confruntă, de asemenea, cu o rivalitate internă crescută, rapoarte recente sugerând că Israelul a intensificat în mod deliberat sprijinul acordat grupurilor anti-Hamas din Gaza. O organizaţie proeminentă se numeşte Forţele Populare, ai cărei membri au fost asociaţi cu traficul de droguri şi jefuirea ajutoarelor. Liderul acesteia a încercat aparent să coordoneze alte grupuri armate pentru a acţiona împotriva Hamas.

Mulţi observatori sunt de acord că nu va fi posibilă eliminarea completă a Hamas şi că slăbirea grupului ar putea fi cea mai apropiată „victorie totală” pe care Israelul o poate obţine.

„Hamas a acordat prioritate supravieţuirii în detrimentul confruntării directe”, a declarat ACLED în septembrie. „Acest lucru este în concordanţă cu opinia grupului că supravieţuirea în sine este o formă de victorie”, spune ACLED

„Hamas este o ideologie”, a declarat recent pentru DW Hans-Jakob Schindler, expert la Centrul Internaţional pentru Combaterea Terorismului. „Nu poţi distruge o ideologie. Poţi (doar) să îi diminuezi capacităţile militare şi teroriste”, conchide expertul.

