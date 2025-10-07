Planul Trump pentru Gaza, contestat: Hamas acceptă dezarmarea parțială, dar respinge comitetul internațional de tranziție

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, a declarat agenţiei EFE o sursă palestiniană.

Potrivit sursei, care a cerut să îi fie păstrat anonimatul, la negocierile indirecte cu Israelul desfăşurate în oraşul egiptean Sharm el-Sheikh, gruparea Hamas a fost de acord cu intrarea în Fâşia Gaza a forţelor de securitate palestiniene care sunt instruite în Egipt şi Iordania.

În schimb, gruparea palestiniană "respinge desemnarea (fostului premier britanic) Tony Blair ca guvernator al Fâşiei Gaza", dar "acceptă ca acesta să-şi asume o funcţie de supraveghere de la distanţă".

Pe de altă parte, Hamas nu acceptă ideea creării unui comitet internaţional de tranziţie, propus în planul preşedintelui american Donald Trump. Referitor la această chestiune, gruparea palestiniană a propus ca o delegaţie a sa condusă de negociatorul-şef al grupării, Khalil al-Hayya, să gestioneze negocierile cu Israelul prin intermediul mediatorilor, în timp ce o a doua echipă a Hamas să negocieze cu Autoritatea Naţională Palestiniană pentru a preda administrarea Fâşiei Gaza unui comitet administrativ afiliat guvernului palestinian.

Aceeaşi sursă a mai spus că Hamas a cerut un armistiţiu în enclava palestiniană, inclusiv în spaţiul său aerian, pentru a scoate ostaticii israelieni din locurile unde aceştia sunt deţinuţi, operaţiune care ar urma să se desfăşoare în decurs de o săptămână.

Gruparea palestiniană a mai cerut ca oricare dintre liderii ei să poată părăsi Fâşia Gaza, precum şi garanţii din partea SUA că aceştia nu vor fi persecutaţi.

Echipele de negociere ale Israelului şi Hamas vor continua marţi după-amiază discuţiile indirecte privind implementarea planului de pace pentru Fâşia Gaza propus de preşedintele american Donald Trump, după ce primele lor tratative desfăşurate marţi dimineaţă s-au încheiat într-o "atmosferă pozitivă", au declarat agenţiei EFE două surse apropiate negocierilor.

Planul propus de Trump este un document în 20 de puncte ce prevede, în principal, dezarmarea grupării islamiste palestiniene, un armistiţiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâşia Gaza şi un guvern de tranziţie condus de un organism internaţional în enclava palestiniană.

