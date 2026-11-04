Omul cel mai bogat din lume a injectat aproape jumătate de miliard de dolari pentru a-i susţine pe candidaţii republicani, învinşi marţi la urne, într-o ţară în care Curtea supremă a anulat practic toate plafoanele de cheltuieli electorale permise.

Pentru Elon Musk, aliat al preşedintelui Trump, pilula cea mai amară este fără îndoială înfrângerea netă a ultraconservatorului Ken Paxton în alegerile pentru Senat din Texas, statul în care antreprenorul a ales să-şi mute majoritatea societăţilor sale.

CEO-ul SpaceX şi Tesla este posibil să fi cheltuit peste 220 de milioane de dolari în favoarea fostului procuror general din Texas, dar un democrat de 37 de ani relativ novice în politică, James Talarico, este cel care a câştigat mandatul de senator.

"Tocmai s-a demonstrat că toţi banii din lume nu sunt pe măsura oamenilor din Texas", şi-a exprimat satisfacţia acest fost profesor de colegiu dintr-un cartier sărac din San Antonio.

Miercuri, Elon Musk, principalul mare donator din aceste alegeri, a părut să fie sarcastic pe fondul înfrângerilor grave ale republicanilor, care au pierdut controlul celor două camere ale Congresului.

"Am impresia că ingerinţa laserelor mele spaţiale în alegeri nu a funcţionat de această dată", a ironizat miliardarul.

Într-un alt mesaj lapidar postat pe reţeaua sa X el s-a arătat îngrijorat de o posibilă stopare a construcţiei de centre de date dedicate inteligenţei artificiale.

"Centrele de date în spaţiu par acum în mod special atrăgătoare", a comentat el.

Reclamele din campania electorală pentru "midterms" ar urma să atingă suma record de 11,6 miliarde de dolari, potrivit proiecţiilor societăţii specializate AdImpact, respectiv mai mult decât pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Organizaţia OpenSecrets, care studiază finanţările politice, avansează suma de 11,9 miliarde de dolari pentru ciclul electoral 2026, între care sute de milioane de dolari pentru democraţi. Statul Texas reprezintă de unul singur aproape jumătate de miliard de cheltuieli.

O treime din principalii contributori provin din mediul tehnologic, în principal Inteligenţă Artificială şi criptomonede.

Înfrângerea "Big Money", după cum desemnează americanii finanţările masive care emană de la grupurile de interese din lumea politică şi de afaceri, este în fapt confirmată de alte dueluri din acest scrutin.

Antreprenorul Vivek Ramaswamy, care a făcut avere în biotehnologii şi este susţinut de Donald Trump, a fost învins de democrata Amy Acton în lupta pentru postul de guvernator în Ohio. La fel ca şi miliardarul republican Rick Jackson, devansat detaşat de Keisha Lance Bottoms în statul Georgia.

Printre personalităţile care au marcat aceste alegeri, medicul Abdul El-Sayed, învingător în cursa pentru senat în Michigan împotriva republicanului Mike Rogers, susţine că tabăra rivală a cheltuit peste 350 de milioane de dolari, o sumă record în acest stat. "Am demonstrat că într-o luptă între bani şi numărul mare, numărul mare poate cu adevărat să câştige", a declarat el.