Băieții ar fi comandat mâncare și i-ar fi smuls pachetul livratorului sirian fără să plătească. Mai mult, ar fi folosit și un spray lacrimogen.

Tinerii implicaţi au 14, 15 şi 16 ani. Noaptea târziu, s-au gândit să comande ceva de mâncare. Însă nu aveau de gând să şi plătească.

Când livratorul a ajuns la adresă, adolescenţii aveau deja planul pus la punct.

Cel mai mic l-a întrebat cât îi datorează pentru comandă, însă între timp, băiatul de 16 ani i-a smuls pachetul. Victima a încercat să îl oprească, dar tânărul a pulverizat spre el spray lacrimogen. Apoi băieţii s-au retras cu pachetul.

Curierul s-a întors la firma unde este angajat. Acolo a fost sfătuit să sune la poliţie.

Agenţii i-au identificat rapid pe suspecţi, pentru că nu plecaseră de la adresa unde s-a petrecut totul.

Pe cel de 16 ani l-au reţinut pentru tâlhărie calificată şi se va cere arestarea lui preventivă.