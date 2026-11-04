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Ministrul Justiției anunță plata restanțelor către avocații din oficiu. Radu Marinescu: „Își vor primi banii”

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Radu marinescu inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că avocații din oficiu își vor primi onorariile restante, după ce instituția a obținut fonduri suplimentare de 87,64 milioane de lei prin rectificarea bugetară. 

autor
Vlad Dobrea

La 31 octombrie 2026, datoriile către avocați se ridicau la peste 21,5 milioane de lei. Banii alocați vor acoperi atât restanțele, cât și cheltuielile estimate pentru ultimele două luni ale anului, inclusiv alte servicii judiciare și compensații financiare.

Prin rectificarea bugetară din 2026, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Justiției cu 60 de milioane de lei, dar și deblocarea unei sume de 27,64 milioane de lei, care fusese reținută anterior, potrivit legislației bugetare.

Astfel, Ministerul Justiției va avea la dispoziție 87,64 milioane de lei, bani care vor fi repartizați în perioada următoare către instanțele judecătorești. Fondurile vor fi folosite pentru achitarea datoriilor acumulate, dar și pentru acoperirea cheltuielilor estimate pentru lunile noiembrie și decembrie 2026. Acestea includ onorariile avocaților din oficiu, serviciile de gestionare a documentelor judiciare și compensațiile financiare.

La 31 octombrie 2026, restanțele la plata onorariilor avocaților se ridicau la aproximativ 21,5 milioane de lei. În plus, pentru lunile noiembrie și decembrie, instanțele estimează că vor avea nevoie de încă 34,9 milioane de lei.

În total, sumele restante și necesarul estimat pentru plata avocaților până la sfârșitul anului ajung la aproximativ 56,4 milioane de lei.

Ministerul Justiției susține că obiectivul este achitarea tuturor obligațiilor restante și evitarea acumulării unor noi datorii către avocați până la finalul anului 2026.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ministerul justiției, rectificare bugetara,

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