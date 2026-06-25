„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei la Constanţa", a declarat ea reporterilor.

În urma incidentului dronei prăbușite pe un bloc din Galați, autoritățile române l-au declarat persona non grata pe Andrei Kosilin, consulul Rusiei din Constanța, și au decis închiderea consulatului pe care acesta îl conducea.

România nu exclude să-l expulzeze pe ambasadorul Federației Ruse de la București, dacă drone care aparțin acestei țări vor mai ajunge pe teritoriul nostru, după cum a explicat Nicușor Dan pentru BBC.

Închiderea consulatului de la Constanța și declararea consulului „persona non grata” au fost doar un avertisment, a adăugat șeful statului în același interviu.

Ruperea relațiilor diplomatice între două țări, adică închiderea ambasadelor, este ultimul grad al măsurilor la care se ajunge doar doar în situații excepționale.

Reamintim că pe 29 mai, o dronă s-a prăbușit, în jurul orei 2:00 dimineața, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din imobil. Două persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Ambasada Federației Ruse la București a informat atunci că decizia privind Consulatul General al Rusiei de la Constanța 'va fi urmată de măsuri de răspuns'.