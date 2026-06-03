Actul normativ trebuia să fie aprobat inițial marți, însă ședința Executivului a fost reprogramată pentru miercuri.

Guvernul a anunțat încă de vineri, 29 mai, că familiile și persoanele ale căror locuințe au fost avariate în urma prăbușirii dronei vor primi ajutoare de urgență, în baza unei decizii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Potrivit Executivului, vor fi acordate câte 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%. În cazul locuințelor afectate în proporție mai mare de 25%, ajutorul financiar va ajunge la 25.000 de lei.

Valoarea despăgubirilor urmează să fie stabilită în urma evaluărilor realizate de comisia constituită prin ordin al prefectului.

Prin aceeași hotărâre a CNSU, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost mandatat să promoveze proiectul de hotărâre de Guvern necesar pentru acordarea sprijinului financiar.

Fondurile vor fi asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va transmite informațiile necesare pentru acordarea ajutoarelor.