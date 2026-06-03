Un sondaj Eurobarometru arată că 55% dintre români spun că întâlnesc frecvent știri false și dezinformare, față de o medie europeană de 36%. Un exemplu recent: o singură postare a unui europarlamentar român despre drona rusească ce a lovit un bloc din Galați a strâns peste 2.800 de comentarii.

Din analiza lor, se vede cum poate fi răsturnată realitatea: Rusia aproape dispare din poveste, iar vina este mutată către Ucraina, NATO sau Uniunea Europeană. Și tocmai aici apare contrastul: instituțiile prezentate adesea în mediul online drept sursa tuturor problemelor sunt cele la care România vine acum să caute soluții.

Camelia Donțu: „Avem două exemple concrete despre ce se întâmplă în realitate aici. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene și al Muncii, negociază cu Comisia Europeană inclusiv legea salarizării unitare, o reformă de care depind 800 de milioane de euro. Ministrul spune că negocierile avansează pozitiv și că granturile sunt securizate. Tot în Belgia, ministrul interimar al Apărării a discutat cu aliații NATO despre drona rusească de la Galați și a cerut sprijin suplimentar. Dar incidentul de la Galați a devenit și un teren pentru dezinformare.

O analiză a fost publicată de jurnalistul ucrainean Oleksiy Matsuka, cunoscut pentru investigațiile sale despre corupție. În numai opt zile, platforma sa monitoriza peste 15.800 de mesaje, comentarii și articole în limba română despre programul SAFEși despre drona de la Galați. Aproape 80% din conversație s-a concentrat pe Facebook. Autorii analizei spun că au identificat peste 900 de actori online cu un comportament considerat neautentic. Datele nu au fost validate independent, dar arată amploarea discuției din mediul online.

Și mai avem un exemplu o singură postare a unui europarlamentar român despre drona rusească de la Galați a strâns peste 3.000 de comentarii în această dimineață”.

Virgil Popescu, europarlamentar: „Avem două exemple concrete despre ce se întâmplă în realitate aici. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene și al Muncii, negociază cu Comisia Europeană inclusiv legea salarizării unitare, o reformă de care depind 800 de milioane de euro. Ministrul spune că negocierile avansează pozitiv și că granturile sunt securizate. Tot în Belgia, ministrul interimar al Apărării a discutat cu aliații NATO despre drona rusească de la Galați și a cerut sprijin suplimentar. Dar incidentul de la Galați a devenit și un teren pentru dezinformare. O analiză a fost publicată de jurnalistul ucrainean Oleksiy Matsuka, cunoscut pentru investigațiile sale despre corupție. În numai opt zile, platforma sa monitoriza peste 15.800 de mesaje, comentarii și articole în limba română despre programul SAFEși despre drona de la Galați. Aproape 80% din conversație s-a concentrat pe Facebook. Autorii analizei spun că au identificat peste 900 de actori online cu un comportament considerat neautentic. Datele nu au fost validate independent, dar arată amploarea discuției din mediul online. Și mai avem un exemplu o singură postare a unui europarlamentar român despre drona rusească de la Galați a strâns peste 3000 de comentarii în această dimineață. Europarlamentarul Virgil Popescu este alături de mine în studioul Parlamentului European”.

Camelia Donțu: „Cine lasă aceste comentarii?”

Virgil Popescu: „Sunt profile de Facebook. Unele dintre ele am avut curiozitate și le-am deschis. Unele au doar câte o poză, două, adică pot fi profile false create, dar e clar că în spatele acestor profile se găsesc oameni. Există oameni care sunt plătiți pentru a face acest lucru, pentru a amplifica aceste narative produse în în România și a încerca să explice românilor că tot ce face România, tot ce face Uniunea Europeană, ce se face pro-occidental în România este este rău și cel mai bine ar fi să nu ne înarmăm, să stăm, că noi trebuie să fim neutri. N-are importanță că suntem în NATO, noi trebuie să fim neutri sau nu ne înarmăm, să stăm așa cuminți, că nu ne va ataca niciodată Rusia, exact narativul rusesc care a spus că nu va ataca Ucraina și a atacat Ucraina”.