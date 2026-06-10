Țara noastră le-a cerut Aliaților din NATO, mai multe echipamente ca să apere flancul estic de drone, iar măsurile de sprijin, ar urma să fie aprobate la summitul de la Ankara, din iulie.

În numele României, la reuniune a vorbit Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.

Pe agendă au fost atât incidentul de la Galați, cât și cel de la Constanța.

România le-a cerut Aliaților echipamente de apărare suplimentare - radare și sisteme de apărare antiaeriană. Deși întâlnirile Consiliului Nord-Atlantic au un caracter secret, surse oficiale de la București au dezvăluit că rezultatul a fost unul pozitiv pentru noi.

„În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați”, a declarat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, după finalul reuniunii.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, purtătoarea de cuvânt NATO arată că un alt efect al războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei este creșterea numărului de incidente care implică drone de-a lungul flancului NATO estic - atât în spațiul aerian, cât și pe mare.

Așa că NATO trebuie să se adapteze continuu.

Lucru declarat la o zi de la incidentul de la Constanța și de președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Tot timpul vorbeam de Marea Neagră, iată că statul român a anticipat corect acest tip de amenințări”.

Este însă nevoie și de o mai bună colaborare cu Ucraina, sunt de părere analiștii.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Va fi nevoie și de foarte multă inovație, pentru că în ceea ce privește dronele navale, NATO de fapt nu are foarte multă experiență. Va fi nevoie de o colaborare foarte strânsă cu ucrainenii, care vor trebui să pună la dispoziție informații”.

Corespondent PRO TV: „Chiar președintele Volodimir Zelenski a declarat acum o lună, la București, că un acord dintre țara sa și România privind contracararea dronelor va fi gata în scurt timp. În acest fel, specialiști ucraineni ar urma să ajungă la noi și să ne ajute cu expertiza lor de pe front”.