Va fi o întâlnire cu o puternică încărcătură simbolică, între liderii principalelor puteri nucleare ale lumii. Dar sunt puține șanse ca trilaterala să producă și rezultate concrete.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii americani au avansat o propunere neobișnuită: Ucraina să își retragă trupele rămase în Donbas, în schimbul aderării la NATO.

Președintele a precizat că va discuta și despre reducerea armamentului nuclear la nivel mondial. De asemenea, este de așteptat ca Iranul să fie o altă temă de discuție.

Însă Ucraina nu ar urma să fie abordată – susține Casa Albă – după ce Xi Jinping a spus clar că războiul din Ucraina este o chestiune care privește doar Europa.

Andrew Hillier, analist de politică externă: „Cred că cea mai semnificativă evoluție diplomatică (n.r. a săptămânii) a fost că Volodimir Zelenski, alături de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, a anunțat că Europa va primi un loc la următoarea rundă de negocieri de pace”.

Nu a fost nominalizat, însă, un singur reprezentant care să vorbească în numele Europei. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia vor avea câte un loc în echipa europeană de negocieri, iar Comisia Europeană și Consiliul European vor împărți al șaselea loc.

Pe de altă parte, negociatorii americani au avansat ideea ca Ucraina să își retragă forțele militare rămase în Donbas, în schimbul aderării la NATO, a declarat Volodimir Zelenski. „Este pentru prima dată când această posibilitate a fost pusă în discuție”, a mai spus Zelenski.