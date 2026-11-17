Șoseaua va lega Vălenii de Munte de Valea Doftanei, prin Munții Baiului, urmând să ajungă, într-o etapă ulterioară, până aproape de Azuga.

Pentru început vor fi realizați primii 41 de kilometri, pornind de la Gura Vitioarei. Șoseaua trece prin Aluniș, Vărbilău și Bertea și ajunge în Valea Doftanei.

Virgiliu Nanu, președinte CJ Prahova: „Este un drum care astăzi este practicabil pe aproape jumătate din lungimea lui, iar de la Lutul Roșu este un drum forestier care până acum a fost greu accesibil.”

Radu Coț, administrator firmă de proiectare: „Avem lucrări ample de consolidare. Este o zonă afectată în mod recurent de alunecări de teren.”

Din Valea Doftanei urmează să fie proiectat și construit un nou tronson, care îi va duce pe șoferi în DN1, lângă Azuga.

Un alt drum, între Câmpina și Brașov

În paralel, se lucrează la un alt drum, care leagă Câmpina de Săcele și, mai apoi, de Brașov. A ajuns deja la un stadiu de execuție de 30%.

Lucian Vilefort, primar Valea Doftanei: „Pe Valea Doftanei deja avem expropriată o porțiune de peste 10 kilometri de drum forestier de la Romsilva, cu care vom porni într-un parteneriat anul viitor pentru modernizare.”

Dincolo de decongestionarea circulației, investiția are o miză socioeconomică majoră pentru comunitățile tranzitate.

Conectarea directă a acestor localități oferă locuitorilor un acces mult mai rapid către centrele economice din județ, reducând timpul și costurile pentru navetiști.

Dar, pentru că trece prin mijlocul unor peisaje superbe, oamenii speră și că mai mulți turiști le vor călca pragul.

Localnic: „S-ar putea să fie și un câștig, să avem turiști mai mulți, se poate.”

Localnic: „Se vor construi pe viitor ferme turistice, ideea e că la ora asta drumul e foarte impracticabil.”

Lucrările pentru prima parte a traseului vor dura 30 de luni de la semnarea contractului, care urmează să fie scos la licitație.